Francesco Monte e l'Isola dei Famosi: "Ecco la mia verità"

Francesco Monte, il concorrente entrato Papa all’Isola dei Famosi e uscito sacerdote, non partecipa ai talk televisivi su Mediaset, ma concede interviste. Poche e mirate: una a Silvia Toffanin e una al settimanale “Chi”. All’appello manca Barbara D’Urso che ai tempi dell’addio di Ssesilia al Grande Fratello Vip lo accolse a braccia aperte e lo consolò. Strano, ma vero, da Barbarella non ci va.

Francesco Monte apre il suo cuore alla rivista diretta da Alfonso Signorini: “Accendo la tv o leggo alcuni giornali e sembra che io sia un protagonista sempre presente di un qualcosa che possa decidere le sorti dell’Italia. Bisognerebbe ritrovare equilibrio e sorrisi. Non per me o per la mia vicenda che verrà discussa in altre sedi ma per chi lavora, per chi ha delle famiglie da mantenere grazie all’opportunità che offre l’Isola dei Famosi, per i telespettatori a casa che credo cerchino relax e risate e per gli stessi naufraghi rimasti in gioco. Ma pur di parlare, per fare share, si è disposti a vendere l’anima al diavolo. Cosa dico a Eva? Ho letto le sue dichiarazioni su Chi. Mi avrebbe perdonato se io avessi chiesto scusa. Sorrido e dico: andiamo avanti ma ognuno per la sua strada. Per me l’Isola e i teatrini che ne conseguono sono un capitolo chiuso da settimane”. Sul Tapiro d’oro ricevuto sotto casa dell’ex Cecilia Rodriguez: “Ero appena uscito da un incontro di lavoro in un’agenzia tra le più celebri d’Italia e conosciuta da tutti. Ha un ufficio che dista pochi metri da casa di Cecilia. Mi hanno beccato lì, ma è stato un caso. Mi dispiace se ho creato problemi a Cecilia ma so che è intelligente e avrà capito. Le voglio bene”.

Francesco Monte ha un pensiero anche per Paola Di Benedetto: “Tifo per lei e sto iniziando a immaginare come sarebbe la vita reale con lei. E’ un pensiero bello, fisso e costante. La aspetto oppure se mi invitano andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada so dove sono gli studi e saprò dove farmi trovare. Ringrazio Alessia per l’invito ad andare in Honduras ma no. Confermo che non succederà”.