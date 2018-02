Isola dei Famosi, Giucas Casella e Jonathan litigano per la sacca delle lumache

Sull’isola del Peor, la fame e le privazioni alimentano scontri tra naufraghi. Oltre a Rosa e Alessia, anche Jonathan e Giucas Casella sono arrivati ai ferri corti e domani, durante la quinta puntata dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi lo evidenzierà. I due naufraghi hanno litigato per la sacca delle lumache. “Ecco così può andare, sistemo questo...”, dice Jonathan davanti a uno spazientito Giucas: “Ti vuoi sbrigare? Tre ore per sistemare un laccio”, ma quello non coglie e continua a sistemare la sacchetta con lentezza mandando su tutte le furie Giucas: “Basta! Dammelo, dammelo, basta, faccio io, è mezz’ora e dai, queste cose vanno fatte velocemente, e che c***o. Cosa cambia? Cambia perché perdiamo tempo, se viene a piovere, se c’è da prendere la legna...” e Jontahan quasi mortificato: “E allora tienilo così ciao”. Giucas si accorge di essere stato aggressivo e scherza: “Sei logorroico”, “No, ti stavo facendo un favore, sei tu aggressivo, io ero gentile, facevo una cortesia”, Casella risponde: “No, aggressivo no. Ho visto che si perdeva tempo”, “E allora dì le cose in maniera più carina”, “Sono fatto così quando mi arrabbio”, “E allora tu abituati perché io sono molto sensibile e per queste cose ci rimango male”. In confessionale, Jonathan sottolinea: “Ho perdonato, il rispetto è dovuto però va anche guadagnato e ricambiato”.