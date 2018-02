All’Isola dei Famosi è grande feeling tra Filippo Nardi e Bianca Atzei. I due naufraghi sono tornati a vivere insieme sull’Isola del Mejor e tra sguardi, sorrisi e punzecchiature, il rapporto si sta rafforzando fino al punto che l’ex gieffino si spoglia per la cantante.

Sull’Isola del Mejor Bianca e Filippo ridono e si abbracciano prima di dormire, ma al mattino il fuoco si è spento e per riaccenderlo occorre pazienza, una qualità che Nardi non possiede: “Non siamo stati fortunati, ma ci sta, siamo sotto stress”. Bianca riesce a riaccenderlo e lui piccato osserva: “Non è una gara a chi è più bravo e secondo me non prende”. “Allora fai tu perché tanto con te è inutile discutere” risponde la cantante.

In confessionale Bianca però spende belle parole per il suo compagno d’avventura: “Con Filippo è un bel rapporto, mi stuzzica, mi prende in giro, ci divertiamo. A volte è tanto esuberante e se non fai come pensa lui in quel momento, si innervosisce. Non ho voglia di litigare tantomeno con Filippo che è una delle persone che mi fa divertire e non mi fa sentire sola. Con lui non mi annoio, mi fa disperare ma sa come farsi perdonare”.

Nel pomeriggio, Filippo dice a Bianca che vuole andare a pescare un’aragosta e lei: “Vuol dire che la prenderai per farti perdonare di stamattina”. “No è che tu sei permalosa, in questo mondo nessuno sa gestire la rabbia, io invece sì. Mi dura un secondo e poi sparisce”. La Atzei si preoccupa: “Ma non andare con i pantaloni, avrai il costume. Anzi se hai coraggio vai a prenderla nudo”. “Cosa credi che non abbia il coraggio?”. E subito dopo è completamente nudo sotto gli occhi di una divertita Bianca. Senza veli attraversa tutta la spiaggia e si tuffa in mare alla ricerca dell’aragosta.

Sull’Isola del Peor, Simone Barbato e Francesca Cipriani si danno al canto, poi la showgirl rivela: “Oggi è San Valentino e sono zitella. Craig ha detto che a novembre arriverà l’amore della mia vita, vedremo”. Rosa Perrotta va alla ricerca di lumache insieme a Giucas (che l’apprezza) e Simone che non sa di essere al centro dei pensieri di Elena: “Mi manca Simoncino, starà pescando. Non mi ha nemmeno fatto arrivare un messaggio per San Valentino, secondo me se la sta giocando con la Cipriani. Qui mi manca molto”. Il vero problema sull’Isola del Peor sono i turni per tenere sempre acceso il fuoco.