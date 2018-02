Caso droga all'Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi smentisce Eva Henger

Nadia Rinaldi è stata eliminata dall'Isola dei Famosi, ma martedì sera non ha parlato del "canna-gate" per volere di Alessia Marcuzzi che nel suo programma non affronterà più l’argomento. Tuttavia la naufraga ha rilasciato un’intervista a "Fanpage.it" in cui ha smentito Eva Henger.

“Eva non è una persona che va alla ricerca di popolarità, giocando su notizie false, ma non credo che Francesco faccia abitualmente uso di certe sostanze. Non posso contraddire, né confermare - ha affermato la Rinaldi -. Non dico che Eva sia bugiarda. Se ha detto la verità, posso solo dire che ha sbagliato il momento. Ho visto che Francesco era l’unico a fumare il tabacco con le cartine, ma non posso dire di averlo visto fare uso di marijuana”.

Nadia Rinaldi vuole rimanere assolutamente estranea alla vicenda e, sempre nell’intervista di "Fanpage.it" punta il dito contro le modalità usate dalla Henger per denunciare Francesco Monte: “Non ho condiviso la decisione di Eva Henger di denunciare in diretta, non in un programma di intrattenimento guardato anche da ragazzi. Avrebbe potuto denunciarlo al suo rientro. Se è convinta di quello che ha visto, è giusto che vada avanti ed è giusto che lui si sia ritirato per difendersi. Credo che sia ancora più giusto che la cosa resti tra loro, senza coinvolgere gli altri. Non è corretto metterci quasi alla gogna, come se dovessimo schierarci”.