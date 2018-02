Eva Henger lancia segnali distensivi a Francesco Monte dalle pagine del settimanale "Chi". L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, eliminata al televoto, ha scatenato il "canna-gate" ma oggi ci ripensa: “Non sono assolutamente pentita di aver detto la verità, anzi rivendico la mia scelta. Era giusto dire la verità, se non lo avessi fatto sarei stata complice anch’io A posteriori, dando ragione ad Alessia Marcuzzi, avrei agito in un altro modo. Avrei dovuto insistere con la produzione e costringere i responsabili a fare qualcosa, magari prendendo provvedimenti con Francesco che in ogni caso aveva infranto il regolamento introducendo droghe leggere all’interno del nostro gruppo. La modalità è stata sbagliata, lo ammetto".

La Henger spiega: "A botta calda quando mi hanno chiamata bugiarda non ci ho visto più. Se Francesco ammettesse di aver sbagliato e mi chiedesse scusa sarei felice di far pace con lui. Se mi chiedesse scusa, lo inviterei a prendere un drink”. L’ex naufraga ricostruisce di nuovo quanto accaduto: “In albergo ognuno aveva la sua stanza, quindi anche se sapevo che Francesco stava fumando perché avevo visto acquistare l’erba, ho preferito farmi i fatti miei. Quando ci hanno trasferito in 70 mq ho cominciato a essere insofferente come gli altri. Ho cercato di convincerlo a smettere, gli ho raccontato di mio figlio Riccardino e di quello che avevo passato negli anni della sua dipendenza, ma niente. Non mi ha dato retta e per tutta risposta alla prima puntata mi ha attaccato subito".

Eva Henger non ci sta a passare per infame e ribadisce: “Se lui avesse smesso subito, non sarebbe successo nulla. Lui ha rovinato tutto! E pensare che avevamo instaurato un buon rapporto. Abbiamo parlato molto durante il viaggio, della sua famiglia, di Cecilia, della sua sofferenza. Quando l’ho ripreso sulle canne è cambiato totalmente. Avrebbe dovuto smettere di fumare e chiedere scusa. Ammettere la sua debolezza lo avrebbe salvato”. Detto ciò, la Henger, ieri sera, durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi, ha lasciato intendere che c’è stato o ci sarà un contatto telefonico. A Mara Venier e Alessia Marcuzzi che sollecitavano un incontro riappacificatore, ha fatto il segno della cornetta: “Ci sentiremo”.