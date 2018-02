Isola dei Famosi choc, un altro naufrago abbandona il reality

Isola dei Famosi senza pace. La tormentata edizione, finita nel fango delle pesanti accuse di Eva Henger a Francesco Monte di aver introdotto e fumato marijuana per 4 giorni, perde un altro naufrago o naufraga. A rivelarlo è il magazine Spy tramite il suo profilo ufficiale Instagram: “Ennesimo colpo di scena. L’Isola perde un altro concorrente. Questa volta è il turno di un naufrago/naufraga che non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio. Di chi si tratta?”. Stasera si scoprirà chi è e qual è il motivo, la principale indiziata è Francesca Cipriani che ieri ha avuto bisogno di nuovo delle cure del medico. Inoltre in studio ci sarà anche Nadia Rinaldi. L’ex naufraga risponderà alle domande di Alessia Marcuzzi sull’affaire marijuana? E con chi si schiererà?



Si preannuncia una puntata spumeggiante anche per la decisione presa da Paola Di Benedetto. La giovane vicentina ha promesso che stasera in Palapa, rivelerà quanto ha saputo su Cecilia Capriotti (a rischio eliminazione): “E’ falsa, davanti mi dice ‘amore mio’ quando poi alle spalle dice ‘questa qui l’hanno messa dentro per sc***re, per farla scop***re da qualcuno. Ma io la dirò questa cosa me la magno, questa cosa è grave e non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia”. La frase è stata riferita, forse da Francesca Cipriani (raccontò pure che la Capriotti le aveva detto di Paola: “è insignificante, non sa di niente”), e Marco Ferri l’ha invitata a stare attenta a non credere a tutto ciò che le viene riportato ma la Di Benedetto vuole smascherare l'attrice in diretta.