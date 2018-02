Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti accusa Filippo Nardi: "Nasconde il riso nelle scarpe"

Fra un panetto di (forse) marijuana e l’altro di Francesco Monte, fra un salotto tv e l’altro di Eva Henger, c’è l’Isola dei Famosi. A Cayos Cochinos sono spiaggiati ancora 16 naufraghi il cui destino in questi giorni è interessato solo a parenti, amici e conoscenti. Cecilia Capriotti ce l'ha con Filippo Nardi: "Nascondeva il riso nelle scarpe".

Sull’isola del peor è Cecilia Capriotti show. L’attrice, in nomination con Alessia Mancini e Simone Barbato, sta provando con tutte le sue forze a rimanere in Honduras. La strategia? Denigrare gli avversari, in particolare Filippo Nardi a capo dei concorrenti dell’isola del mejor. “Quando Filippo in Palapa lunedì sera mi dice che io ho mangiato più cocco, non ho detto che lui e gli altri si sono nascosti il riso nelle scarpe, che loro potevano assaggiare e io no – racconta l’attrice ai compagni - Marco è un bravo ragazzo ma con quella voce impostata alla Centovetrine mi ha rimproverato "Cecilia non si fa, ti ho visto, non fai gioco di squadra". Non credevo alle mie orecchie”. Alessia Mancini le chiede perché sia stata zitta e lei: “Lì per lì pensavo stessero scherzando, poi ho ricollegato che fin da domenica mi avevano preso di mira e si stavano organizzando per la nomination. Francesca Cipriani l’hanno salvata perché ha fatto la simpatica con Filippo”. La Mancini, prima stratega dell’Isola, rintuzza: “Ecco, vedi, loro fanno le strategie e noi no. Quando Filippo mi ha nominata gli ho detto "capisco ma so che sei intelligente e sai che la tua motivazione non sussiste". Io potevo scegliere solo una persona da portare con me sull’isola del mejor e ho preferito Bianca”. In realtà, la Mancini, lontano dalle telecamere, avrebbe detto a Nardi di non averlo chiamato per evitare che a sua volta lui portasse Monte e a seguire Marco Ferri, Rosa e Paola.

La Capriotti continua: “Hanno voluto farmi passare per la scansafatiche quando non è così, faccio tutto” e la Mancini: “Beh, mica vero. In questi ultimi due giorni ti sei data una mossa, prima hai fatto poco”. Gli animi si alterano: “Ma non è vero! Perché dici così? Filippo mi aveva ordinato di fare le pulizie e io le pulizie non le faccio! Voglio fare un po’ di tutto. Alessia è come quando ti dicono che sei una rompiscatole. Lo ha riferito anche Rosa”. L’ex velina ribolle: “Ma chi lo dice?! Sono precisa, solo tu ripeti in continuazione che sono una rompiscatole” e quella: “Ma io lo dico scherzando, non con la malvagità di Rosa. Quando a casa mio marito mi dice ‘rompiscatole’ per me è un complimento, vuol dire che hanno capito che non devono sporcare”, ma la Mancini osserva: “Se me lo dici una volta posso pensare che lo affermi con ironia però se lo sottolinei in continuazione è un’altra cosa, non è più una battuta. Dipende da come dici le cose”. Bianca Atzei scatta in difesa dell’amica: “Cecilia solo tu dici che è una rompiscatole, è quella che si dà da fare più di tutti, è indispensabile al gruppo, basta!”, “Lo faccio volentieri” chiosa la Mancini. Sull’isola del mejor, la vita scorre tranquillissima. Filippo Nardi è il capo della giovane banda dove Paola Di Benedetto sta dimostrando di non essere la belloccia messa lì solo per conquistare Francesco Monte, mentre Craig Warwick è l’elemento che porta serenità.