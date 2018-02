Droga all'Isola dei Famosi, il marito di Eva Henger prende in giro la Marcuzzi sui social

È guerra aperta tra Alessia Marcuzzi, Eva Henger e Massimiliano Caroletti. Quest'ultimo, marito dell’ex naufraga che ha denunciato il "caso droga" all'Isola dei Famosi, sul suo profilo Instagram ha pubblicato lo stesso post della conduttrice del reality finita nel mirino dei social dopo aver intervistato in studio la Henger: “In certi casi e con certe persone sapere di non essere come loro è già una gran bella soddisfazione” aveva postato dopo essere stata attaccato sul modo di condurre la puntata e il canna-gate che ha travolto l'altro concorrente Francesco Monte. Secondo la Marcuzzi la Henger avrebbe dovuto denunciare subito e non aspettare il verdetto delle nomination e l'eliminazione dal gioco.

Fatto sta che dopo aver pubblicato quel post sul profilo, il marito della Henger ha deciso di fare lo stesso. Non certo una coincidenza, probabilmente il desiderio di rispedire al mittente il messaggio trasversale. Un utente però gli ha fatto notare il “copia e incolla”: perché copi le foto di @alessiamarcuzzi?” e la risposta è stata glaciale: “Non so chi sia”. Poche ore fa un altro messaggio: “Da piccoli ci insegnano ad avere paura del lupo per poi scoprire, da grandi, che il vero pericolo proviene dalle pecore” e il commento: “Buongiorno a tutti…anche a voi”. Oggi a Verissimo, Eva Henger tornerà sul “canna-gate” e ribadirà le sue accuse. Al contrario, Francesco Monte che ha concesso a Silvia Toffanin, la prima intervista esclusiva, nega con fermezza le circostanze.