Isola dei Famosi, parla Francesco Monte: "Ho subito un'ingiustizia". E attacca Eva Henger

Francesco Monte declina tutti gli inviti in tv? Non proprio. Mercoledì ha registrato la puntata di Verissimo che andrà in onda sabato pomeriggio. Monte ha scelto di confidare il suo momento post Isola dei Famosi in esclusiva a Silvia Toffanin.

Ecco alcune anticipazioni: “Il mio stato d’animo non è dei migliori. Non volevo che andasse così perché aspettavo di fare quest’esperienza da anni. Quello di Eva (Henger, ndc)è stato un attacco personale. Io ho la coscienza a posto. Nego tutte le accuse e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sul mio profilo social. Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia, ma credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso”.

Davanti alle immagini trovate dai fan di Eva Henger in cui si vede che fuma, Francesco Monte precisa: “Io fumo il tabacco per cui rollo le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. E’ normale che una persona che vede questo fermoimmagine possa scambiarla per un’altra cosa. Se temo di essere ricordato per questo? Sinceramente no”.