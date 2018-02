Quando Alessia Marcuzzi disse in conferenza stampa che l’Isola dei Famosi è interessante perché “non sai mai cosa può succedere”, non immaginava quanto avesse ragione. E forse oggi non avrebbe voluto aver ragione. Sui social non si spegne l’eco di quanto accaduto nelle puntate del 29 gennaio e del 5 febbraio. Prima la denuncia in diretta tv di Eva Henger: “Francesco Monte deve essere squalificato perché ha portato la droga”, poi l’eliminazione della Henger e l’intervista dal tono accusatorio: “Perché non l’hai detto prima della nomination?”. Il pubblico e i social non le hanno perdonato la gestione deficitaria del grave evento, del cd. “canna-gate” con Francesco Monte quasi assolto e mai interpellato direttamente sul presunto consumo di marijuana.

Polemiche, commenti più o meno educati, replica di Alessia Marcuzzi su Instagram e pure petizioni. Già, perché c’è un piccolo ma deciso movimento che invoca a gran voce il ritorno di Simona Ventura al timone dell’Isola dei Famosi. In molti sono convinti che se al posto della Marcuzzi, ci fosse stata Super Simo, inspiegabilmente ai margini della televisione italiana, o Barbara D’Urso, la conduttrice capace di fare intrattenimento con la signora della “pelliccetta scagnata”, le cose sarebbero andate diversamente.

Il sito change.org ha creato il gruppo Isola Fans per lanciare una petizione diretta a Mediaset, all’amministratore delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi, al direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri e a Magnolia TV per sostituire Alessia Marcuzzi con Simona Ventura: “Rivogliamo Simona Ventura alla conduzione dell’Isola dei Famosi”. Nella lettera si legge: “Il popolo dei social ne ha piene le scatole dell’imbarazzante conduzione di Alessia Marcuzzi, ieri sera, lunedì 5 febbraio, ha superato il limite della decenza. Dovrebbe essere informata e invece continua a ripetere: io non me ne ero accorta (…) non segue e non conosce le vicende del daytime (…), tronca sul nascere qualsiasi talk sulle dinamiche della convivenza tra i concorrenti (…) è grave che la conduttrice sminuisca le accuse di uso di droga in un reality processando la concorrente con argomentazioni così idiote! (…) chiediamo di risolvere il problema riaffidando il reality a una conduttrice Mediaset che ha maturato una conoscenza che nessuno possiede dell’Isola: Simona Ventura”. Isola Fans ha lanciato anche l’hashtag #SimonaVenturatorna. Al momento sono state raccolte 576 persone e per presentare la petizione occorrono 1000 firme.

E Simona Ventura? Per ora pubblica selfie della sua esperienza al Festival di Sanremo e preferisce non rispondere a chi le chiede di tornare all’Isola.