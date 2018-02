E alla fine Alessia Marcuzzi perse la pazienza. Dopo che Francesco Monte si è fumato l’Isola dei Famosi e Eva Henger ha mandato in fumo la 13esima edizione del reality, la presentatrice romana è finita nel mirino dei fan. Molti la sostengono ma la maggior parte critica le modalità con cui ha gestito il “canna-gate" e l’intervista alla Henger. Hanno visto in lei la volontà di mettere a tacere l’episodio senza approfondirne la gravità, mentre si è accanita contro l’ex pornostar per le tempistiche sbagliate della denuncia.

Alessia Marcuzzi, che non ha mai polemizzato sui social, ieri sera è esplosa. Prima ha risposto a un commento sul profilo Bitchyf.it, poi ha trascorso parte della serata non a guardare il Festival di Sanremo ma a replicare agli utenti che le facevano notare di “aver toppato”.

A chi le ha scritto che è risultata capziosa e che non ha condannato l’uso di marijuana ha risposto: “Ho detto più volte che sono contro l’uso di droghe, forse non hai sentito. Ho anche detto che la denuncia è giusta me che il nostro è un programma di intrattenimento dove non si possono affrontare questi argomenti come in altre sedi”.

A chi le consigliava di non farsi il sangue amaro, ha replicato: “Figurati! Sono fedele a me stessa e faccio questo lavoro da 25 anni. Figurati se mi faccio rovinare le giornate da così poco. Non so fingere, Il suo modo di fare (di Eva Henger, ndr) non mi è piaciuto. Se io avessi avuto fastidio per qualcosa l’avrei detto dal giorno 1 alla produzione e non sarei neanche salita su quel pullmino di cui parla lei. Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti. Ah… la visibilità… quanto può incattivire le persone. Non ne parlerò più, neanche in puntata. Non faccio il gioco di queste persone e mai lo farò. Baci”.

A chi le suggeriva di non mettere a tacere il tema droga, ha precisato: “Pensa che io non ho mai fumato neppure una sigaretta nella mia vita eppure non amo tutto questo voler esternare in questo momento. Non era la sede per parlarne, il tema è troppo delicato. Io, da mamma avrei agito in altro modo… più discreto. Non avrei urlato in diretta quelle cose in maniera così pesante”.

Un utente sottolinea di non aver apprezzato l’intervista e la conduttrice resta ferma sulle sue posizioni: “Ma se non mi è piaciuto il suo modo di fare, dovevo fingere?? MAI”. E a chi la invita a scusarsi replica dura: “Ma scusa a chi?” con tante faccine sorridenti.

Davvero una nottataccia per Alessia Marcuzzi che intorno all’una di notte ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post: “In certi casi e con certe persone sapere di non essere come loro è già una gran bella soddisfazione”.

Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Feb 8, 2018 at 4:07 PST

Ha ricevuto il like di Stefano De Martino, l’inviato all’Isola dei Famosi, e il commento di Mara Venier: “Lasciali parlare… tutto torna… ti voglio bene” al quale ha ribadito ancora una volta cosa pensa della Henger: “cosa si fa per un po’ di visibilità… #nonhoparole”. Dunque, per Alessia Marcuzzi il caso è chiuso. Martedì prossimo Francesco Monte non sarà in studio e lei non ritornerà sul "canna-gate".