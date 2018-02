Il "canna-gate" dell'Isola dei Famosi tiene banco nei programmi Mediaset e sui social dove gli utenti non hanno risparmiato critiche ad Alessia Marcuzzi. Al pubblico e a parte degli addetti ai lavori non è piaciuto il modo in cui la presentatrice romana ha gestito la denuncia di Eva Henger verso Francesco Monte durante la seconda puntata e neppure l’intervista fatta in studio all'ex pornostar.

Sono fioccati i paragoni con Simona Ventura e Barbara D’Urso, ma la Marcuzzi non ha mai replicato. Almeno fino a oggi quando all’ennesimo commento di aspra critica sul profilo Instagram di BitchyF, il sito italiano di gossip news e scandali vip, ha risposto in maniera elegante e definitiva: "Lavoro in tv da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma. Accetto il fatto che io non vi piaccia, ma io sono così anche nella vita… dico tutto quello che penso senza problemi. Se non vi garba, non guardatemi. Baci".