Isola dei Famosi, Simone Barbato ci prova con Elena Morali: "Io Tarzan e lei Jane"

La storia impossibile sbarca sull'Isola dei Famosi. Il mimo di Avanti un altro e comico di Colorado, Simone Barbato, alla conquista della bella Elena Morali, la fidanzata e promessa sposa del comico Scintilla. I due stanno spesso insieme perché amano pescare. “Guarda una stella marina!” fa il piccolo Simone ed Elena: “Oh che bella cosa! Una stellina ma va ributtata in acqua altrimenti soffre”. Colpito da tanta delicatezza, Barbato si è confessato: “Io ed Elena ci vedo come Tarzan e Jane, è bella, simpatica, alta come me. Speriamo di fare altre pescate. Il nuovo gruppo? Mi trovo molto bene. C’è meno ansia da competizione. E’ tutto molto più tranquillo e rilassato. Sto meglio”. Speriamo che abbocchi!