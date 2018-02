Isola dei Famosi senza freni, la frase choc di Nardi contro Francesca Cipriani gela anche Amaurys

Isola dei Famosi ancora a nervi tesi: Cecilia Capriotti, in nomination, rivela una frase choc di Filippo Nardi su Francesca Cipriani: “Da sopprimere”. Intanto la bionda opinionista di Pomeriggio5 pretende le scuse da Amaurys per la sfuriata in Palapa. E finalmente si sono delineati i due schieramenti: sull’isola del mejor e sull’isola del peor sono tutti contenti dei loro compagni d’avventura.

L’ultima prova ha incoronato leader Paola Di Benedetto che nella catena ha voluto con sé Rosa, Filippo, Jonathan, Marco, Francesca e Craig. Il peggiore ovvero Giucas Casella ha preso Amaurys, Nino, Alessia, Bianca, Cecilia, Franco, Elena e Simone. E a sorpresa ogni gruppo è felice dei suoi compagni d’avventura. Grande clima di collaborazione e pace sull’isola del peor. Ma Cecilia Capriotti, al televoto insieme a Alessia Mancini e Simone Barbato, a favore di telecamera rivela ad Amaurys la “doppia faccia” di Filippo Nardi: “Riferendosi a Francesca che all’inizio non faceva nulla, Filippo ha detto ‘le persone come lei bisognerebbe sopprimerle’, quelle che non fanno niente” e l’atleta: “Davvero?! Perché non lo hai detto in puntata?”, “Perché non sono cattiva fino a questo punto. D’ora in poi però non si scherza più perché mi becco le nomination dal mio gruppo e non è giusto. Non ho più il mood per scherzare”.

In confessionale, la Capriotti ha rincarato la dose verso l’ex gieffino: “Oggi mi sono potuta dare da fare prendendo iniziative. Cosa che non facevo con gli altri. Con questo gruppo, chi ha voglia di fare può fare”. L’attrice però è molto contrariata dal comportamento di Filippo Nardi. Con quell’aria snob non gliel’ha mandate a dire: “Non è vero che l’altro gruppo non mi voleva. Ho un ottimo rapporto con Francesca e Jonathan. Avevo Filippo contro, ma nemmeno io volevo andare nel suo gruppo. Io e Filippo non siamo compatibili. E’ arrogante, maleducato e non lo stimo. Voglio starci il più lontano possibile. A me non fa bene stare vicino a una persona così instabile e cattiva”. Tranquilla e operativa Alessia Mancini: “Avevo tanta paura di finire qui e invece mi piace moltissimo. Stamane avevo quasi dimenticato di essere in nomination”. E’ molto apprezzata dal gigante Amaurys: “Per noi è molto importante averla con noi. In un gruppo fa la differenza in positivo. E’ la formica regina e non si stanca mai. Oggi erano tutti attivi. Siamo la squadra vincente”.

Sull’isola del mejor, Francesca è tornata sullo scontro avuto con Amaurys in Palapa lunedì durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi. “Uno sfogo insensato” per Paola e la Cipriani: “Io sono uno sportivo, ho 42 anni, sono padre di due figli, ho una moglie. Ma che voleva dire? Aveva la coda di paglia. Io gli stavo dicendo che sbagliava a credere alle bugie di Cecilia. Come gli altri vedevo in lui, il gigante buono però l’aggressività era già uscita in un litigio con Franco”. Per Filippo Nardi: “Io sono il maestro dello sclero, a volte uno scatta perché ha bisogno di sfogarsi. Non era una rabbia che apparteneva a te”.

Ma in confessionale la (finta) bionda svampita rilancia: “Esigo delle scuse da Amaurys perché evidentemente voleva sfogarsi e ha trovato in me il capro espiatorio. E’ stato poco carino nei miei confronti. Ha un lato aggressivo poco piacevole”. Sul nuovo gruppo, la Cipriani aggiunge: “Questa squadra è fantastica, stiamo veramente molto bene”. Stessa opinione di Marco e Filippo: “Mi sembra di essere tornato a casa. C’è un atmosfera rilassata”. Sull’isola del mejor, le ragazze respirano un’aria di pace e serenità. Bagni, sole e razioni di cibo senza litigi, mentre Filippo, Jonathan (alla ricerca disperata di paguri) e Marco cucinano o pescano.