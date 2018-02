Droga all'Isola dei Famosi, Francesco Monte: "Accuse infondate". E trascina Eva Henger in tribunale

Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi, è tornato in Italia e annuncia battaglia. Eva Henger risponderà delle sue accuse sul trasporto e uso di marijuana in Tribunale. Lo ha rivelato lo stesso Monte con un lunghissimo post sul suo profilo Instagram.

Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: Feb 6, 2018 at 5:48 PST

“Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell’Isola dei Famosi hanno fatto sì che non fosse più un gioco ma una gogna. (…). Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate e io mi difenderò con la legge senza ricorrere a inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere a un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia perbene e so di essere un persona perbene (…) chi si aspetta da me proclami, controaccuse, fango da spargere in ogni dove rimarrà deluso. Mi sono ritrovato al centro di una questione per me molto dolorosa e inaspettata e anche in quel caso il mio stato d’animo è rimasto dentro di me. Le trasmissioni e i talk che di questa vicenda hanno preso l’aspetto scandalistico senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero fondate hanno tutto il mio biasimo e disappunto. Rispetto il lavoro altrui ma non ho nessuna intenzione di farmi massacrare da chi sullo stomaco ha peli di cinghiale e l’anima l’ha persa da tempo”.