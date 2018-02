Mancanza di onore, prove, correttezza, solidarietà femminile. Signore e signori benvenuti all’Isola dei Famosi 13esima edizione. Francesco Monte si è ritirato, il canna-gate è stato liquidato in 5 minuti per essere ripreso intorno a mezzanotte, le donne si sono scannate come fossero da Zara durante il black-Friday, Craig Warwick vede gli angeli e Giucas fa l’alzabandiera. In nomination Cecilia Capriotti, Simone Barbato e Alessia Mancini. A casa Nadia Rinaldi.

Nightmare

Un fine 2017 e un inizio 2018 da incubo per Francesco Monte, l’ex fidanzato che ogni mamma avrebbe voluto avere per la propria figlia. Tradito in diretta tv, sputtanato in diretta tv, partito per l’Honduras e tornato al volo, pronto per andare in tribunale: sotto i suoi piedi si è aperta la caduta libera di Gerry Scotti. E non è un gioco. La terza puntata dell’Isola dei Famosi si apre inevitabilmente con l’argomento principe: la marijuana che Francesco Monte avrebbe portato e fumato all’Isola dei Famosi secondo la denuncia di Eva Henger. Ma la vicenda viene liquidata in 5 minuti salvo essere ripresa verso mezzanotte con l’ingresso della Henger in studio. Alessia Marcuzzi abbandona gli ingressi comico-trionfali e parte a tavoletta: “C’è un argomento di cui parliamo subito, l’accusa di Eva Henger a Francesco”. Lancia il videomessaggio di Monte, un filmato preparato con cura (un esperto passava di lì per caso ndr) e non farina del sacco di “Francesco il cannaiolo”.

Il modello tarantino sembra un ostaggio delle Farc che chiede ai suoi cari di pagare il riscatto: “Non è stata una settimana facile, soprattutto per quello che è successo in puntata con Eva. Sono stato molto pensieroso e la mia decisione è quella di tornare in Italia per tutelare i miei diritti, la mia persona. Mi dispiace che la cosa abbia creato caos e disagio soprattutto all’Isola che è un programma pulito, da prima serata, dove davanti al televisore ci sono bambini e famiglie. Torno a casa per affrontare questa cosa in un certo modo, voglio tutelarmi, la mia famiglia sarà preoccupata e quindi voglio tranquillizzarli”. Svolto il compito, Alessia Marcuzzi lo premia con un bel 10 in pagella: “Abbiamo fatto verifiche e accertamenti in base a quanto ripreso dalle telecamere che non erano fisse 24 ore su 24 come nel Grande Fratello Vip e dalle immagini che abbiamo e da quanto detto dalle persone della produzione di cui mi fido, non abbiamo nessuna prova a sostegno di quanto affermato da Eva Henger che più tardi sarà qui e avrà diritto di parola. Il gioco è cominciato dall’Isola e non dalla villa”.

Niente, non ha letto la cartella stampa di presentazione del programma. Il blocco si chiude con una gaffe di Simone Barbato, il concorrente fantasma formaggino: “Mi hanno scoperto perché qualcuno ha fatto la spia”. Più che l’Isola dei misteri, come ama ripetere la Marcuzzi, è l’Isola degli spioni. Sta di fatto che Francesco è durato meno di un gladiatore in una fossa di leoni.

“Palapa-Fight club”

Nadia Rinaldi graffia Rosa Perrotta con le parole e con gli occhi: “Spero che Rosa non punti solo sul gossip come ha fatto finora e più sui fatti” e interrogata dalla Marcuzzi: “I quattro dell’Orsa Maggiore facevano le esterne perché è il massimo della loro espressione artistica. Passeggiavano in riva al mare per farsi inquadrare dalle telecamere. Mi sarei voluta confrontare con questa generazione, ma mio figlio a 18 anni ha una testa sulle spalle che questi se la sognano. Le donne a 50 anni lavorano e si danno da fare”. E riattacca il discorsetto. Rosa Perrotta risponde: “Pensavo facesse più la madre e invece non si è mai avvicinata e non ha mai cercato il dialogo”. Alessia Marcuzzi le rivela che è stata nominata da diverse persone, fra cui Bianca Atzei: “La scena della lasagna mi ha infastidito, si gioca di gruppo e invece lei mangiava da sola” e Alessia Mancini che l’azzanna alle caviglie come uno di quei cagnolini molesti: “Non l’ho detto prima ma lo dico ora. Quando abbiamo fatto il gioco dei cocchi da prendere con il cestino me ne hai rubato uno. Non sei una persona che sta alle regole, non sei una persona corretta. Questo lo voglio sottolineare”. La Perrotta si difende come può e quando c’è la prova ricompensa mangia una fetta d’ananas mentre gli altri si ingozzano di spaghetti (Bianca va da lei e l’abbraccia in segno di pace).

"Marco se n’è andato e non ritorna più"

Poiché c’è da riequilibrare "l’Isola degli spinelli", dei delatori, degli imbroglioni, dei rinfacciatori, ampio spazio viene dedicato al simpatico e affabile Craig Warwick che vede gli angeli e agli amori perduti. Che a far leva sui sentimentalismi non si sbaglia mai. Filippo Nardi, Bianca Atzei e Nadia Rinaldi piangono per gli amori perduti. La Mercuzzi: “Bianca a che punto sei?” e quella: “Non lo so, cerco di essere forte ma faccio fatica. Non voglio farmi vedere dai miei genitori in questo stato. Non colpevolizzo nessuno, l’amore può finire però ci vuole tempo”.

Mara prova a consolarla: “Ho fatto colazione con chi sai tu e ha speso parole bellissime per te, ti stima e ti vuole bene”, la cantante: “Mi ha fatto credere in un amore vero, fa male perché sembrava una storia d’amore magica”. L’innominato e innominabile non è Toto Riina ma semplicemente Max Biaggi. Tocca a Filippo Nardi: “Il dolore d’amore ti ricorda che hai amato e sei stato amato. Come ho detto a mio figlio: non bisogna mai dare per scontate le persone che ti vogliono bene”. Infine Nadia Rinaldi che parla del suo divorzio con l’eleganza che la contraddistingue: “Ho inseguito il sogno di una famiglia, a 45 anni mi sono rimessa in gioco ed è finito tutto senza una spiegazione e senza il senso del dovere da parte del padre. La bambina adora il padre e lo vede pochissimo. I bambini sono cattivi e le dicono che è orfana, invece le ho detto: tu un padre ce l’hai, è un po’ scemo ma ce l’hai”. Prossima fermata "C’è Posta per Te".

Eliminazione

Francesca saltella sul tacco 18 appena sente che è salva, l’eliminata con il 50% dei voti è Nadia Rinaldi che digrigna: “Il gruppo dei senior è quello che ha più palle. Saluti a tutti”. Si passa a Filippo Nardi contro Cecilia Capriotti, la nulla facente: “Non fa niente. Ho lanciato l’hashtag outoftheballs”. La Venier regala l’unica battuta in una serata tanto lunga quanto noiosa: “Sei andata a pescare con la CANNA da pesca?”.

"La verità di Eva Henger: la spia che non mi amava"

Verso le 23.30 è il momento dell’ingresso per nulla trionfale di Eva Henger. Segno del destino o uno degli angeli vendicatori di Craig, la porta da dove deve entrare si blocca e lei resta nascosta. “Te lo dico subito, via il dente: dopo le tue affermazioni, Francesco Monte ha deciso di tornare in Italia per potersi difendere”. E la Henger: “Ha fatto bene, io ho rischiato 12 anni di carcere in Honduras insieme agli altri concorrenti per la bravata che ha fatto lui. Non è solo la mia parola, lo hanno detto anche gli altri concorrenti. Mia figlia ha 8 anni, ho rischiato di rivederla a 20 anni. Bisogna rispettare il posto di lavoro e non fregarsene delle conseguenze”.

L’ex pornostar aggiunge particolari inediti: “In Honduras, in albergo, è arrivata una persona con la marijuana e la mattina dopo ci hanno comunicato che andavamo in questa villa. Francesco ha preso questa cosa davanti a tutti. In Honduras ci sono perquisizioni ogni 100 metri perché ci sono le elezioni, noi eravamo sul pullmino. Se ci avessero perquisito, vallo a dire che non ne sapevi niente, come avremmo fatto? Non sapevo se l’aveva consumata tutta o l’aveva buttata. In villa ho capito che l’ha portata dal punto A al punto B insieme a noi”.

Alessia Marcuzzi non nasconde la sua posizione: “Alla produzione l’hai detto solo dopo la nomination e dalle immagini che abbiamo visionato non c’è niente a sostegno della tua tesi. Stando a quello che hanno detto i produttori non ci risulta. Quando hai parlato eri in fascia protetta e quello che hai detto era molto forte. E’ la tua verità, la tua parola contro la sua. Non è vero che non avevi tempo”, la Henger risponde punto su punto: “La delusione nei confronti di questa persona è cresciuta nel tempo parlando anche con gli altri. Non è vero che non l’abbiamo fatto presente alla produzione. Anche Craig ha parlato. Non è solo la mia versione, anche Cecilia e Francesca hanno confermato. Non so che verifiche avete fatto. In camerino mi hanno detto che non potete fare verifiche perché non siete poliziotti. Ognuno può fare quello che vuole a casa sua, ma quella non lo era. Non si possono obbligare gli altri a subire il fumo passivo”.

La conduttrice precisa di nuovo: “Lo hai detto in prima serata. Il pubblico l’ha visto come una vendetta, non facciamoci piccoli sorrisini di circostanza. Se l’avessi detto subito non avresti esposto la tua famiglia agli attacchi del web”. Un’uscita infelice della conduttrice. Eva Henger non cede di un millimetro: “Io non ho fatto altri nomi, ho fatto solo quello di Francesco. Atri concorrenti hanno confermato che lui e altri avevano fumato. Non sono l’unica che lo dice. Non ero pronta a interrompere la prima diretta, l’ho detto subito in confessionale. Non c’è prescrizione per la verità. Non è giusto che si faccia un processo a me”. Prende la parola Mara Venier: “Dovevi dirlo subito, dovevi dissociarti subito. Lo rifaresti?”, “Non lo so. Sicuramente non era la sede migliore Non volevo fare un dispetto a voi e non è colpa vostra in nessun modo”. Dice la sua, sbagliando, anche Daniele Bossari (la Gialappa’s Band lo sveglia dalla meditazione): “Perché non lo hai nominato?” e quella: “Non potevo, era leader! Basta parlare di questa cosa, posso parlare dei paguri?” E la Marcuzzi: “Ok, ciao vatti a sedere vicino a tua figlia”

Leader e nomination (con pasticcio)

Paola Di Benedetto vince la prova leader e porta sull’isola del mejor: Rosa, poi Filippo, Marco, Jonathan, Francesca, Craig. Giucas Casella è il peor e chiama Amaurys, poi Gaspare (i tre della matrioska), Alessia, Bianca, Elena, Franco Cecilia e Simone.

Si possono nominare solo i peor. Marco e Craig nominano Cecilia, Rosa sceglie Alessia, Paola Di Benedetto fa lo stesso ma il suo voto è da annullare perché nessuno si accorge che è leader e non deve votare con il gruppo. Francesca fa il nome di Franco: “Dico lui perché credo che mi abbia mentito quando ha detto che gli altri non mi volevano”. Franco prova a chiamare in causa Giucas, Amaurys e Gaspare ma questi sembrano caduti dal pero. Gli animi si scaldano quando Amaurys ammette che non sopportava più Francesca: “Ho ragionato con la mia testa”. Cecilia accusa Filippo: “Ha dato le direttive e detto al gruppo di non chiamarmi tra i migliori. Hai 50 anni, vergognati”, Filippo nomina Alessia “perché l’altra volta ha lavorato di strategia”, Bianca e Cecilia si nominano a vicenda, Gaspare e Amaurys mandano al voto Elena che sceglie Cecilia che prende il voto anche da Alessia Mancini e Franco . Finale hot con Giucas che fa il nome di Cecilia perché gli fa sesso: “la mattina la bandiera è sempre in piedi”. La Venier: “Ah sì, ho visto che hai fatto volare l’uccellino”, De Martino: “Anche questa settimana è resuscitato un uccello” e Bossari: “Giucas gli ormoni ti fanno change, change, change”. Paola Di Benedetto nomina Alessia Mancini ed esplode: “Speriamo che arrivi la verità al pubblico. Basta con questa ipocrisia, Cecilia ci diceva di far fuori Alessia perché non aveva tanto seguito quanto Jonathan”. Brutti, sporchi e cattivi.