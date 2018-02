Isola dei Famosi senza pace, denunciati Giucas Casella e Marco Ferri

È proprio vero che il 13 non porta fortuna. Mai tante sciagure si sono abbattute tutte insieme e una dietro l’altra su un reality show. Dopo la pioggia che non dà tregua ai naufraghi in Honduras, dopo le crisi nervose di Francesca Cipriani, dopo il droga-gate di Eva Henger ancora poco chiaro e dopo il ritiro di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi e la produzione Mediaset-Magnolia Tv dovranno affrontare un altro problema: la denuncia dell’AIDAA, l’Associazione italiana difesa e ambiente.

Giucas Casella e Marco Ferri sono stati denunciati per sevizie sugli animali dal presidente dell'Aidaa, Lorenzo Croce, non nuovo a iniziative simili contro programmi tv e personaggi famosi per quelli che considera reati contro gli animali. Il 2 febbraio ha sottoscritto e oggi presentato un esposto alla Procura di Milano contro i due naufraghi per gli atti compiuti il 22 e 27 gennaio.

Nello specifico “Giucas Casella, il 22 gennaio, si rendeva responsabile dell’inutile uccisione di un polipo al quale staccava anche i tentacoli provocandole indicibile dolore e successivamente la morte davanti alle telecamere”, mentre il 27 gennaio Marco Ferri “si rendeva responsabile di aver tagliato di netto la faccia ad un pesce vivo in quanto non in grado di asportare l’amo dopo aver pescato il pesce”.

Inoltre, l’AIDAA chiede alla Procura di Milano di “verificare eventuali altri reati commessi da autori e conduttori della trasmissione per aver trasmesso le immagini di violenza in orari in cui davanti alla TV ci sono anche i bambini che possono essere rimasti colpiti da queste azioni di inutile violenza”. Questa sera andrà in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi, ma se si va avanti di questo passo il reality durerà molto meno delle 12 settimane previste.