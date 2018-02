La terza puntata dell’Isola dei Famosi si apre inevitabilmente con l’argomento principe: la marijuana che Francesco Monte avrebbe portato e fumato in Honduras secondo Eva Henger. La vicenda viene liquidata in 5 minuti. Alessia Marcuzzi abbandona gli ingressi comico-trionfali e parte a tavoletta: “C’è un argomento di cui parliamo subito, l’accusa di Eva Henger a Francesco Monte di aver portato e fumato marijuana”.

Lancia il videomessaggio di Monte preparato con cura (da un esperto che passava lì per caso): “Non è stata una settimana facile, soprattutto per quello che è successo in puntata con Eva. Sono stato molto pensieroso e la mia decisione è quella di tornare in Italia per tutelare i miei diritti, la mia persona. Mi dispiace che la cosa abbia creato caos e disagio soprattutto alla trasmissione che è un programma pulito, da prima serata dove davanti al televisore ci sono bambini e famiglie. Torno a casa per affrontare questa cosa in un certo modo, voglio tutelarmi, la mia famiglia sarà preoccupata e quindi voglio tranquillizzarli”.

Svolto il compito, Alessia Marcuzzi lo premia con un bel 10 in pagella: “Abbiamo fatto verifiche e accertamenti in base a quanto ripreso dalle telecamere che non erano fisse 24 ore su 24 come nel Grande Fratello Vip e dalle immagini che abbiamo e da quanto detto dalle persone della produzione di cui mi fido, non abbiamo nessuna prova a sostegno di quanto affermato da Eva Henger che più tardi sarà qui e avrà diritto di parola. Il gioco è cominciato dall’Isola e non dalla villa”.