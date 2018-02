E’ finita nel peggiore dei modi l’avventura di Francesco Monte all’Isola dei Famosi. Il vincitore annunciato, l’uomo in cerca di rivalsa verso l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez, si è ritirato. A dare l’anticipazione il sito davidemaggio.it.



Sul sito del blogger si legge che Monte ha abbandonato il reality già domenica 4 febbraio e che stasera non sarà in studio dove invece sarà presente Eva Henger. Non si sa se sia stato esortato a compiere il gesto o se lo abbia fatto di spontanea volontà. Sul sito davidemaggio.it si legge: “Non sarà presente in studio nell’appuntamento di stasera nel corso del quale verrà mostrato esclusivamente il confessionale con il quale il naufrago (pare abbastanza nervoso) si congeda dalla sua avventura catodica. Il motivo dell’assenza in studio sarebbe da collegare alla volontà di evitare uno scontro diretto con Eva Henger. (…) per ascoltare l’arringa difensiva di Monte si dovrà aspettare martedì prossimo”. L’Isola dei Famosi, infatti, cambia giorno per non scontrarsi con il “Commissario Montalbano” in onda su RaiUno”.



Lunedì scorso, Eva Henger aveva accusato Monte e un gruppetto di cui non si conoscono i nomi di aver fumato marijuana nei tre giorni precedenti l’arrivo a Cayos Cochinos pertanto doveva essere squalificato. Nessuno dei naufraghi presenti, Monte compreso, ha smentito con forza che il fatto fosse avvenuto.