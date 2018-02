Francesco Monte è tornato in Italia dopo il "canna-gate", ma non ci sarà un confronto diretto con Eva Henger questa sera su Canale 5 durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi. Monte ha scelto di ritirarsi e spiegherà meglio le motivazioni nel corso della quarta puntata martedì 13 febbraio. Intanto due naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras.

L’addio volontario di Francesco Monte ha scatenato i social, molti i commenti sotto il profilo dell’ex fidanzata, Teresanna Pugliese che oggi ha dovuto precisare: “Nessun schieramento per nessuno!!! Qui bisogna fare attenzione a “cosa” è successo e soprattutto come è passato il messaggio a casa. Tutto il resto sono vostre fantasie!! Ma sii…. Tanto che ce frega chiudiamoci negli armadi e fumiamo marijuana”.

Intanto sull’isola del peggiore, Filippo Nardi è riuscito ad accendere il fuoco (per ben due volte) e tutti i naufraghi hanno potuto mangiare il riso. La pioggia ha spento il fuoco sull’Isola del Mejor dove i naufraghi non sono riusciti a riaccenderlo.