Monte, è amore all'Isola dei Famosi ma rispunta l'(ex) di Paola Di Benedetto: "Mi hai tradito"

Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono sempre più in sintonia e stretti in un rapporto che vira decisamente verso la passione più che verso l’amicizia. Fra i due però irrompe il calciatore Matteo Gentili che sostiene di essere ancora fidanzato con l’ex madre natura di Ciao Darwin. Contattato da Domenica Live, il giocatore (in settimana sarà ospite di Pomeriggio5) rivela numerosi retroscena in merito al rapporto con Paola: “Siamo stati insieme quasi 4 anni, eravamo una coppia innamorata e veramente felice, da fare invidia a tutti. Le cose sono iniziate a cambiare quando da Vicenza è andata a Milano per lavorare a Colorado. Mi ha detto che non poteva darmi più le attenzioni di prima, che dovevamo lasciarci. Si dicono addio coppie sposate, si possono lasciare due ragazzi di 22 e 28 anni. Poi a Capodanno le ho mandato un messaggio d’auguri e lei mi ha risposto in maniera molto affettuosa ‘Matteo non mi aspettavo questo messaggio, mi batte il cuore’ e allora ho pensato che potesse esserci ancora qualcosa. Ci siamo visti a Vicenza e mi ha detto cose importanti, che mi vedeva come il padre dei suoi figli, che ero l’uomo della sua vita, che non c’era nessun’altro. Ci è scappato un bacio e abbiamo iniziato a risentirci tramite messaggio. Mi scriveva cose belle anche che provava ancora qualcosa per me e io le ho risposto che preferivo stare con lei mentre era all’Isola che con un’altra qui vicino a me. Poi abbiamo visto come si sta comportando. Capisco che Francesco è un bel ragazzo, ma come ha potuto buttarsi subito tra le sue braccia? Mi ha deluso. Ora non posso più fidarmi, è finita per sempre”. Per Teresanna, Paola Di Benedetto è una calcolatrice e la coppia è nata perché “in cerca di business”.