Giorno 11 all’Isola dei Famosi, i concorrenti dell’isola del mejor vincono il fuoco con la prova ricompensa davanti agli abitanti dell’isola del peggiore. Franco fa la spia, Francesco Monte, Rosa Perrotta e a seguire tutti gli altri scoprono il naufrago fantasma Simone Barbato che per regolamento lunedì andrà in nomination, mentre Giucas Casella coccola un uccellino ferito.

Francesco Monte e Rosa Perrotta si addentrano nella jungla alla ricerca di palme per la capanna e scoprono l’accampamento di Simone ma non lo dicono al gruppo. Subito dopo partono per assistere alla prova ricompensa. Alessia Mancini e colleghi vincono il fuoco per cucinare, ma Franco Terlizzi ne approfitta per sussurrare all’orecchio di Francesca Cipriani, ancora contrariata per la nomination: “Non volevano, gli altri non volevano che ti portassi con noi”, “Mi sembra strana questa cosa, ma la chiarirò” dice in confessionale la Cipriani.

Al ritorno sull’isola del peor, Francesco Monte si accorge che mancano alcuni oggetti (li aveva sottratti Barbato come da missione: “Ho calcolato tutto nei dettagli, non penso che possano scoprirmi”) rivela l’esistenza di un altro concorrente che vive nella jungla: “Mi girano le scatole e vado a riprendermi gli oggetti”. Alla fine ci va da solo e riporta pentola e coperta. Finalmente gli altri comprendono che sono di fronte a un nuovo concorrente. Il più entusiasta è Jonathan: “Non so voi, ma io mi vado a prendere Robinson Crusoe, ce lo uniamo al gruppo e farà bene a tutti. Adoro questa giornata, non la cambio né con il sole, né con la crema, né con il riso”. Jonatahan e altri tornano all’abitazione nella jungla e si presentano a Barbato che aveva provato a nascondersi dietro a una foglia. Letteralmente. In confessionale l’ex gieffino è felice: “Ma sembra l’uomo di Neanderthal, quanto è peloso?? Sembra uscito da una caverna però è naif a modo suo. Non come Cecilia Capriotti, lo trovo carino, cavernicolo dolce. Ho come la sensazione che sia utile in maniera esagerata per qualcosa ma non so ancora cosa. Quel ragazzo custodisce un segreto”. E’ simpatico anche a Francesco Monte: “Ottimo acquisto, una forza lavoro in più per noi isolani”. Barbato si aggrega alla banda e porta in dote il suo telo. Riabbraccia anche Francesca Cipriani con la quale ha lavorato ad “Avanti un altro”. Lunedì sarà automaticamente in nomination.

Sull’isola del mejor si preparano a un lauto pasto a base di riso grazie al fuoco che però ora dovrà essere alimentato. Franco trova un uccellino che non riesce a volare e lo affida alle cure di Giucas Casella. Il paragnosta lo culla, lo accarezza, lo ipnotizza e alla fine il volatile spicca il volo. Salvo accasciarsi subito dopo.