Jeremias Rodriguez, ospite di Federica Panicucci a "Mattino Cinque", ha parlato della bufera che ha travolto Francesco Monte per un presunto uso di marijuana all'interno dell'Isola dei Famosi, ha rivelato che sarebbe pronto a partire subito per l'Honduras in modo da sostenere l'amico, ma lo ha bacchettato sulla storia con Cecilia Rodriguez. Fra le dichiarazioni fatte alla Panicucci anche il no a "Uomini e Donne".

Jeremias, tornato single da poco, ha affrontato tutte le spine dell’avventura di Francesco Monte all'Isola dei Famosi. Il modello ha avuto un nuovo crollo e ha pianto fra le braccia di Paola Di Benedetto. Jeremias si dimostra molto comprensivo: “Non l’ho sentito prima della partenza, ma l'ho visto qualche settimana prima e stava sicuramente meglio. Capisco che lì dentro non sia facile, la testa va oltre e si iniziano a vedere le cose che ti fanno male. Dopo la storia con Cecilia, ha cominciato a lavorare molto e ora lì ci sta pensando molto di più". Un giornalista del settimanale "Chi" interviene: “Credo che Francesco abbia rimosso gli ultimi mesi con Cecilia quando quasi non si parlavano più, forse sta riflettendo sui suoi errori, sembrava non avesse sbagliato nulla e invece non è proprio così. Nell’ultimo periodo Jeremias non apprezzava la mancanza di rispetto di Francesco verso la sorella”.

La Panicucci mostra il video della denuncia di Eva Henger sul presunto uso di spinelli all’interno della Villa “La Palma” e chiede un’opinione al fratello di Belen (che non sapendo di essere inquadrato se la ride di gusto ndr): “Sono argomenti delicati, sulla vita privata non sono nessuno per giudicare,sicuramente è stato brutto da parte di Eva, ma io non c’ero, non so cosa sia successo. Cacciare una cosa del genere in diretta tv mi sembra un po' troppo”.

Gli mostrano il video di Francesco Monte che piange fra le braccia di Paola Di Benedetto, decisa a consolarlo. Non è chiaro se stia piangendo per le accuse della Henger o per l’ex Cecilia, ma Jeremias va giù dritto: “Io lo conosco bene, è un uomo grande, basta con questa storia del poverino, poverino. Le storie finiscono, non c’è un cattivo e uno buono, non c’è un tradimento. Non penso che ci marci però ha 30 anni, basta! Non c’è da stare male così a lungo. L’ho frequentato per 4 anni quindi niente cancellerà la nostra amicizia. Ognuno con la sua vita privata fa quello che vuole. E’ finita una storia d’amore, non è che uno ha ucciso un altro. È la vita. Se mi chiedessero di andare all’isola per supportare Francesco? Subito, dove devo firmare?”. La Panicucci sposa in pieno le parole del maschio di casa Rodriguez e lancia un appello: “Jeremias all’isola! Chiara Nasti si è ritirata, perché no?”. Jeremias sorride e dice: “Vedo Paola innamorata. Vediamo se nascerà una storia, tempo al tempo”.

Infine smentisce la sua partecipazione al Trono Classico di "Uomini e Donne": “No, ho detto di no. Non mi piace la musica dell'ingresso”. Nel video che ha mostrato la Panicucci, Francesco Monte si rivolge alla produzione: “Quando mi mandate su playa desolata? Voglio stare da solo, mandatemi un po' lì vi prego. Paola, mi vieni a fare compagnia?”. E la bella mora: “Se c’è da mangiare potrei pensarci. Sei grande e grosso ma ti comporti come un cucciolo di boxer”.