Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi non si rassegna: furiosa per la nomination di Francesco Monte

Quest’anno, le nomination all’Isola dei Famosi non vanno giù a nessuno. Da Marco Ferri a Eva Henger passando per Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, tutti hanno sputato veleno per essere stati mandati al televoto. L’attrice romana ha preso 6 nomination, ma è furiosa solo con Francesco Monte: “Ha offeso tutte le 50enni”.

Nadia Rinaldi è sull’isola del mejor e si sfoga con Alessia Mancini (“mi sento più tranquilla senza di loro”), Nino e Amaurys: “Non mi è piaciuto quello che ha detto. Secondo lui le donne di 50 anni devono stare a casa. Io ho lavorato con Alberto Sordi, Nino Manfredi, ma questi non sanno nemmeno chi sono. Ma quante donne a 50 anni si riscattano, continuano a lavorare, si occupano dei figli, secondo lui devono appendere le scarpette al chiodo? E’ stato offensivo non solo con me, ma con tutte le donne della mia età che hanno combattuto da sole le loro battaglie”. Amaurys le dà ragione e l’attrice prosegue: “La prima settimana mi ha scelto solo perché avevo l’ananas, mangiato quello, non interessavo più. Ha bisogno di crescere e molto. Non incontrerà solo persone che lo venerano ma anche chi lo prende a calci nel c***o” e l’ex pallanuotista: “Eh sì, i calci ti fanno crescere e ti insegnano il rispetto”, “Sai quanti ne ho presi? Che poi non c’era bisogno perché fin da piccola mi hanno insegnato a rispettare le persone. Se continua così, si troverà male”.

Intanto sull’isola del peor, dopo le pesanti parole di Cecilia Capriotti a Francesca Cipriani, il più contrariato è Filippo Nardi che sente i morsi della fame, mentre Paola Di Benedetto si confida con Rosa Perrotta: “Se chiacchiero con Marco viene vista in un modo, se lo faccio con Francesco in un altro. Mi aspetto di approfondire la sua conoscenza”. Per l’ex tronista, ancora arrabbiata per la nomination di Alessia Mancini, Paola deve viversi la storia senza pensare al giudizio altrui.

Chi si è adattato molto bene alla mancanza di comfort e cibo, è Simone Barbato, il naufrago-fantasma. Ha costruito una capanna a prova di pioggia e finora non si è fatto scoprire dagli altri concorrenti.