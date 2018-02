Droga all'Isola dei Famosi, il fratello inguaia Monte mentre lui aspetta il verdetto

Impossibile sapere se fosse davvero marijuana o no ma il video-provocazione pubblicato su Instagram dal fratello di Francesco Monte, Stefano e da Alex Adinolfi, ex corteggiatore di Rosa Perrotta, ha riacceso le polemiche sul cannabis-gate all'Isola dei Famosi 2018. Eva Henger, poco prima di essere eliminata dal reality, ha accusato l'ex tronista (ex fidanzato di Cecilia Rodriguez) di fare uso di droga in Honduras mentre gli ospiti alloggiavano ancora nella Villa "La Palma".

Durante una doppia diretta su Instagram il fratello di Monte, Adinolfi e un altro amico mostrano e fumano una sigaretta molto simile a uno spinello. In primo piano si vede qualcosa che assomiglia a erba più che a tabacco. In poco tempo la clip fa il giro dei social e la provocazione risulta più un danno per Monte che una presa in giro della Henger. Il filmato è stato rimosso poco dopo ma un fermo immagine è ancora visibile sul sito ilvicolodellenews.it.

Sul "caso cannabis" lunedì sera, nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi leggerà il comunicato col verdetto su Monte. Mediaset e la produzione Endemol stanno vagliando le immagini per capire se e quali provvedimenti devono essere presi. In caso di violazione del regolamento l'ex modello potrebbe essere squalificato dal reality dei naufraghi.

Intanto sull'Isola i giorni trascorrono fra liti e nuove alleanze. Dopo un attimo di sconforto al termine della scorsa puntata, Monte si è avvicinato ancor di più a Marco Ferri. “Quanto mi vuoi bene da 1 a 10?” ha chiesto il figlio del calciatore e Monte: “3! Scherzo, 8”. Ma il modello va d’accordo anche con Rosa Perrotta e proprio con l’ex tronista si è inoltrato nella jungla e per un soffio non ha scoperto Simone Barbato, il concorrente "fantasma".