Nervi tesi sull'Isola dei Famosi, Francesca Cipriani fa litigare tutte e poi sbotta

Sull’isola del peor, i nervi sono sempre molto tesi a causa delle condizioni estreme e della pioggia continua. La Cipriani ha riferito a Paola Di Benedetto una frase di Cecilia: “Paola bella di viso? Uhm, un po’ insignificante”. L’ex madre natura ha subito chiesto alla naufraga se fosse vero e quella: “Ioo? Non l’ho mai detto! Ho detto guarda che bel visino che ha. Tu Francesca semini zizzania, ti piace mettere zizzania. Guarda che vipera!”. La Cipriani ha avuto uno scatto d’ira: “Basta! Mi avete scassato! Davanti alla telecamera parlate bene e fate tutti i carini e dietro ve ne dite di tutti i colori. Basta! Io tendo a volere la lealtà e la giustizia, difetto o pregio, voglio sempre la verità”. Replica dura della Capriotti: “Non ti parlo più. Ma guardati, io con te mi vergogno. Sei un fenomeno da baraccone”. Paola Di Benedetto, che finora ha dimostrato di fidarsi il giusto di tutti, in confessionale ha dimostrato di credere alla Cipriani: “Per me, Cecilia è una che fa bella faccia a cattivo gioco, non credo che Francesca se lo sia inventato. Se l’ha detto è perché è vero”.

Intanto Rosa Perrotta ammette che l’impatto con quell’isolotto è duro, mentre Filippo Nardi sembra il più nervoso: “Che posto sfigato! Sono stremato e avrei bisogno di mangiare qualcosa. Voglio pulire e rifare la capanna”. Nella giungla è nascosto Simone Barbato, il mimo che si è riparato dalla pioggia mettendosi un pezzo di palma in testa: “Mi sento metà Tarzan e metà Rambo”. Sull’isola del mejor, la pioggia costringe i naufraghi a stare insieme e confrontarsi. L’argomento è quante porzioni di lasagne c’erano. Bianca Atzei non l’ha proprio digerito: “I piatti erano 9 e andavano divisi. Vedere Rosa che mangiava la lasagna intera senza pensare agli altri mi ha infastidito, mi è dispiaciuto. Per come sono fatta io, vi avrei chiamato e l’avrei divisa. Invece si è allontanata e poi ha chiamato i suoi amici”, la Mancini interviene: “Si, sono una squadra a quattro” e Nino: “roba da asilo”. Nadia Rinaldi è molto offesa per la motivazione che ha dato Francesco Monte in merito alla sua nomination: “Ha detto che una donna a 50 anni deve tornare a casa, che non sono attiva. Ma di che parliamo? Io ho lavorato con Sordi, con De Sica, con Argento. La verità è che questi non sanno nemmeno chi sono. Alla prima puntata mi ha preso solo perché avevo l’ananas, una volta mangiato non mi hanno più calcolato” e in confessionale: “Monte è stato molto offensivo. Non ha offeso solo me, ma tutte le donne della mia età, che lottano e si rimettono in piedi riuscendo in qualunque tipo di attività”. Amaurys commenta: “Non mi è piaciuta la motivazione di Francesco. Non è stata elegante”. Un sorriso lo regala Franco che parla a lungo con Bianca Atzei e in confessionale dice: “Mi piace molto quella bravissima cantante. Come si chiama? Milena, Rosa, Mara, Bianca? Accidenti, non ricordo!”.