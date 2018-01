Isola dei Famosi, Francesca Cipriani (in nomination) si sfoga: "È la sagra degli str..."

Il nono giorno di convivenza forzata tra i naufraghi è iniziato con uno scambio di concorrenti tra l’isola del migliore e del peggiore che ha reso felice un po’ tutti a cominciare da Alessia Mancini e Francesca Cipriani. La pupa ha attaccato l’ex gruppo: “Non li voglio più vedere”.

Una volta sbarcata sull’isola del migliore, la leader della settimana, Alessia Mancini ha confidato ai nuovi Amaurys, Nino e Franco: “Sono proprio contenta che ci siate voi. Prima c’era un gruppo e un fuori dal gruppo. Quando pioveva, io e Nadia stavamo rannicchiate e non ci hanno mai detto cambiamo posizione facciamo a turno. So che se non fossi stata leader avrebbero nominato me, ma va bene così”. Amaurys e Franco le rivelano che sull’isola del peggiore loro hanno avuto maggior riguardo per le donne. Intanto in confessionale Nadia Rinaldi ha annunciato che darà filo da torcere: “Non mi aspettavo la nomination di Filippo e Jonathan. Ma va bene, ora voglio dimostrare che una donna a 50 anni è utile e in gamba”. Elena Morales, l’ultima arrivata, sembra essersi già integrata.

Sull’isola del peggiore, il più spaventato dalle condizioni è Filippo Nardi: “Sto cercando di capire l’impermeabilità di questa tenda. Perché avete messo le stuoie fuori? Proviamo a cambiare, come le hanno messe è inutile”. Inevitabile il tema nomination: “Alessia mi ha detto perché non mi ha scelto. Sapeva che avrei scelto Francesco, che lui avrebbe chiamato Marco e così via e non ci voleva. Quella è stata strategia” afferma Nardi. Cecilia Capriotti si dice dispiaciuta per il voto a Franco, ma Francesca Cipriani, in nomination, scatta: “Poverino un corno! Quando stavo male, mi diceva cosa posso fare per te e quando poteva non l’ha fatto! E’ un falso come tutti gli altri, salvo solo Craig, lui è veramente diverso. Sono persone che non mi porterò nella vita, al massimo un saluto. Con loro finisce qua, non li voglio più vedere”. In confessionale, la Cipriani sarà più dura: “Mi hanno deluso, ho visto tanta falsità, non capisco se siamo all’Isola dei famosi o alla sagra degli s***i”.

Più che per la nomination ricevuta, @CiprianiFranci ci è rimasta male per essere finita nuovamente sull’#Isola del Peor https://t.co/1geEGPJXPU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 30 gennaio 2018

Anche Rosa Perrotta pensa alla sfida del voto: “Alessia ha avuto la fortuna di essere leader altrimenti veniva nominata. E quanti voti si prendeva! Io sono contenta perché sono stata nominata da una sola persona, da lei, non dal gruppo. E poi si sono appellati a cose banali, hanno detto che facevamo il gruppetto, ma non è vero. Non vorrei che a casa arrivasse il messaggio che li abbiamo esclusi”, le risponde Monte: “Stai serena, si vede cosa sta succedendo. Non abbiamo escluso nessuno, poi è normale che persone più o meno della stessa età si trovino meglio insieme”.