Il caso Monte-Henger e il presunto consumo di marijuana da parte del modello approda anche a Mattino Cinque dalla bella Federica Panicucci che ha intervistato Alfonso Signorini.

La conduttrice mostra stralci delle accuse mosse da Eva Henger a Francesco Monte durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì sera e legge il comunicato Mediaset su eventuali provvedimenti. Poi lancia un’intervista esclusiva a Alfonso Signorini che aveva twittato: “Lo sdoganamento della canna in prima serata mi mancava”.

La legalizzazione della canna in prima serata ancora mi mancava. — Alfonso Signorini (@alfosignorini) 29 gennaio 2018

Il direttore del settimanale Chi ha dichiarato: “Eravamo rimasti al suo pianto solitario in riva al mare che mi aveva colpito e intenerito, poi però l’ho visto abbracciato a Paola. Si è consolato in fretta e bene fa alla sua età. Però sta emergendo in maniera diversa rispetto a come ce lo eravamo immaginato. Ho trovato le accuse di Eva pesanti e ingiustificate. Non mi è piaciuta la boutade della Henger sulle corna (“se l’è meritate”) e ho trovato gravissima l’accusa sulla marijuana. Il figlio è stato arrestato per l’uso di marijuana e probabilmente ne è rimasta scottata”.

Secondo Cecchi Paone: “Monte era stato adottato dalle italiane per quello che aveva subito e come aveva reagito, ora ci sono delle ombre, sta facendo delle cose non in linea con quello che avevamo immaginato”. Il giornalista Palmieri rivela, invece, che i concorrenti sapevano di essere ripresi dalle telecamere nel giardino della casa in Honduras, ma non all’interno dell’abitazione. Al momento non sono state trovate immagini di Monte e il suo spinello.