Droga all'Isola dei famosi, la decisione di Mediaset: "Provvedimenti se accuse saranno provate"

A Domenica Live, Barbara D’Urso legge il comunicato ufficiale Mediaset su Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana a Villa La Palma, nei tre giorni antecedenti lo sbarco a Cayos Cochinos. Al momento le immagini scagionano Monte dall'accusa.

Comunicato Mediaset: “In merito alla puntata di ieri sera e alle dichiarazioni di Eva Henger, la stessa denunciava il fatto solo nel corso delle nomination. La conduttrice ha subito chiesto alla concorrente di chiarire cosa stesse dicendo pur se il tema non aveva niente a che fare con la fase del gioco in atto. Nessuna volontà da parte del programma di distogliere l’attenzione da quanto accaduto, ma esattamente il contrario. Compatibilmente con la tutela del pubblico televisivo in una fascia oraria, le 21,55 circa caratterizzata dalla presenza di famiglie davanti al teleschermo. Fino a questo momento le accuse sono semplicemente frutto del punto di vista di una persona non suffragato da alcuna concretezza. La produzione dell’isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrarie all’uso di qualsiasi sostanza illecita. Vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e doveri di ogni altro individuo. Qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5 come ha sempre fatto prenderà gli opportuni provvedimenti”.

Intanto la figlia Mercedesz, ospite in studio ha sottolineato: “Credo che sull’eliminazione di mia madre abbia influito quello che ha detto, penso che potesse dirle in un altro modo però non ci si deve interrogare tanto su come le ha dette, ma sul fatto. Sulla mia pagina ricevo minacce di morte, commenti molto, molto pesanti nei confronti di mia madre. E’ una settimana che vivo una situazione stressante. L’accusa è pesante e nella puntata scorsa non c’era tempo per raccontare quell’episodio. Non mi aspettavo che ne parlasse in diretta, credo che sia stata influenzata dal rancore però non era sbagliato sollevare il problema”.