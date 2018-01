Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Non è il ritiro di Chiara Nasti "cuor di leone", passato più o meno inosservato, ma la scoperta che Francesco Monte si fa i cannoni di marijuana. Un “drogato che deve disintossicarsi” secondo Eva Henger, la prima eliminata dell’isola. In nomination Francesca Cipriani, Rosa Perrotta (con clistere) e Nadia Rinaldi. Nuovi concorrenti: Simone Barbato ed Elena Morali. Vincitore a furor di web Giucas Casella.

"Drogato!"

La Marcuzzi, dal total black al total white con capezzoli che fanno capolino dalla maglietta bianca, spiattella subito il video in cui Eva Henger è incavolata come un paguro per la nomination (è delusa perché Monte si era confidato, raccontandole i fatti privati della famiglia Rodriguez) e dice che Monte si è meritato le corna di Cecilia. Appena le danno la parola, si capisce che punta dritto alla squalifica di Francesco Monte: “In base al regolamento dovrebbe essere squalificato. Ha portato la droga in trasmissione! E’ vero o no che hai fumato marijuana in Villa? C’è una clausola del contratto sul divieto di droghe con squalifica immediata. Mi hai offerto pure un tiro e io ti ho detto no”. “Ma cosa stai dicendo? - replica di Francesco Monte viola in volto - Attenta alle parole perché ce la vediamo in tribunale! Il tuo è un colpo basso. E’ come se io giudicassi le tue scelte private fatte in passato”. Sia Alessia Marcuzzi sia Mara Venier le chiedono perché non l’ha detto prima e poi: “L’Isola dei Famosi è cominciata lunedì sera quando siete arrivati in spiaggia. Cosa è successo in Villa a me non interessa per quanto io sia in disaccordo con l’uso di fumo e droghe. E poi non è stato bello che te dicessi che si è meritato le corna”. La Henger risponde: “La scorsa puntata non l’ho detto perché non c’era tempo, ma tutti si sono lamentati della droga. Non solo ha anche detto al fidanzato di Chiara (Nasti, ndr) che avevano messo Marco Ferri di proposito per tentarla”, ma la Rinaldi conferma la versione di Monte: “Non è così. Ugo si era solo raccomandato di tenerla d’occhio”.

Stefano De Martino prende le difese dell’ex genero: “Perché non mi hai mai detto niente? Io vi sono venuto a trovare due volte e nessuno si è lamentato con me o con la produzione. Sembra una ripicca: tu mi metti in nomination e io ti sputtano”. Daniele Bossari ha ritrovato tutte le parole non dette al Grande Fratello Vip: “E’ grave quello che sta facendo Eva e deve avere un esito sul televoto. Sembra molto vendicativa”. Per la Henger, simpatica come la spina di pesce che ti si conficca in gola, Francesco Monte è Pablo Escobar però ogni sua parola si trasforma in un boomerang che le torna indietro dritto, dritto sui denti. E infatti ottiene l’effetto contrario: lui dentro, lei a Malpensa.

Prova ricompensa: lasagna way

La prima prova ricompensa finisce tra irregolarità e scorrettezze con Francesca Cipriani che si guadagna i suoi 15’ di popolarità. De Martino annulla la gara permettendo a tutti di mangiare la lasagna (il regista indugia come al solito sulla gente che si ingozza senza un sussulto di dignità). La Marcuzzi chiama in causa la Gialappa’s Band che ha trovato la fisicità di Carmen Di Pietro e l’ignoranza di Giulia De Lellis racchiuse in Francesca Cipriani: “Marcuzzi, il tuo sputo involontario alla telecamera è la cosa migliore fino a questo momento”. La Venier, sandali a schiava fino al ginocchio di dubbio gusto, è sveglia: “Francesca è una bravissima attrice, se la sta giocando molto bene. Si capisce dalla Gialappa’s che fa il filmato sulle sue esternazioni senza né capo né coda”.

Due boccucce da sfamare: il fantasma e Elena

Il nuovo naufrago è Simone Barbato, 37 anni, 62 kg, contadino per passione nel suo fantabosco. E’ noto per il ruolo di mimo di “Avanti un altro”. Non si è mai innamorato e sarà il “fantasma” dell’isola del peggiore. Ha il compito di rubare il cibo ai naufraghi senza farsi scoprire. Se i concorrenti lo sgamano, va dritto in nomination. Poi lo perdono nella giungla, glielo ricorda Bossari all’una: “Ma ci siamo persi Simone”, “Uh, è vero!”. La nuova concorrente è Elena Morali che dopo tre anni di tentativi ha raggiunto l’isola. Entra subito nel clima dell’isola con un sobrio costumino fatto di tre foglie di fico.

Eliminazione

Eva Henger è la prima eliminata con il 77% dei voti e con l’esultanza da stadio del pubblico. La Venier dice la verità: “Per rabbia ha commesso tanti errori, ma forse non credeva veramente all’Isola. Non era convinta. Non ho visto una sua voglia di rimanere”. La Henger è durata quanto una lasagna tra i naufraghi, mentre le figlia in studio è in apnea come quando era all’isola.

"Non avrai altro amore all’infuori di me"

Ora, diciamocelo: Francesco Monte è il vincitore annunciato, è l’uomo della rivincita e del riscatto. Se piange è buono, se sorride è bello, se apre un cocco è bravo, se dorme è un angelo, se parla è il Papa. Con Paola Di Benedetto la scintilla è scoccata fin dalle foto di rito pre-isola.

In Villa hanno trascorso la notte insieme e sull’isola, nella notte, è già arrivato il primo tenero bacio. Non si tratta di un feeling, ma di qualcosa di più. Ne è sicura zia Mara: “C’è qualcosa che va oltre la semplice attrazione. Si vede che gli occhi brillano. Non è solo un bacio potrebbe nascere una storia”. Anche Daniele Bossari inziga: “Francesco si può dire che Paola è il tuo punto di partenza?” e quello che pensava di battere chiodo in santa pace, lontano dai Rodriguez: “Diciamo che non ti sento”. Imbarazzata anche la Di Benedetto. Prossima fermata: Bianca Atzei e Filippo Nardi, l’uomo che sussurrava alle donne abbandonate.

La formazione dell’Isola del Migliore e del Peggiore

Stefano De Martino stenta sulla matematica (pare a un’interrogazione) e si arena di nuovo sui doppi sensi, ma la porta a casa. La differenza tra lui e Bettarini è che il ballerino è bello ma non si pende sul serio, l’ex calciatore faceva il “bello figheiro” dell’Honduras. Per la cronaca, la prova dei cocchi numerati finisce con un’inquadratura sulle mele sode delle naufraghe e un Guicas Casella che tenta di ipnotizzare i frutti (è chiaro che si è fumato tutte le canne dello spacciatore Monte). La migliore è Alessia Mancini che vuole primeggiare più di Cristiano Ronaldo con Messi. L’ex velina porta sull’isola del mejor: Bianca, Nadia, Amaurys (grato e sorpreso), Giucas, straordinariamente somigliante al Grinch, Nino, Franco e Craig. Si aggiunge Elena Morali. La Capriotti porta sull’isola del peor: Francesco, Filippo, Marco (quello dell’ “accusazione” da parte di Eva”), Paola, Rosa, Jonathan e Francesca Cipriani. L’ex pupa è furiosa: “Ci sono rimasta male, non hanno fatto male il mio nome, prima si sono scornati, poi sono tutti amici. Vedo molta falsità”. In pratica Monte, Jonathan e Marco si sono liberati delle rompine Mancini e Rinaldi.

“Maria Montessori”

Mezza isola è contro la maestrina Alessia Mancini. La ritirata Nasti: “Alessia è falsissima, mi fa paura, ti guarda storto. È uno scorfano”. Capriotti: “Sei la prima che manchi di rispetto”. Rosa: “Vuole essere quella che comanda”. Paola: “Dice le cose come se avesse sempre ragione, ha atteggiamenti di finto altruismo”. La Mancini : “Sono contenta che Chiara mi abbia pensato tanto da lasciare un segno profondo e costringerla al ritiro”. Poi attacca la trasmissione: “Finora avete detto che quello che è successo prima dell’isola non conta, ora lo fate sentire e conta. Io sono abituata a organizzarmi e gestire perché ho una famiglia. Io mi sono resa utile come alcune donne e alcuni uomini, cosa che alcune donne non hanno fatto. Ho faticato a relazionarmi perché facevano un gruppetto a quattro”. La Di Benedetto va allo scontro: “Se 10 persone danno lo stesso giudizio significa che il problema è lei” e pure la Perrotta: “Ha un modo antipatico di dire le cose”.

Nomination con clistere

La Marcuzzi, perennemente distratta, tenta di spiegare che saranno tre i concorrenti al televoto con Mancini e Elena Morali immuni. Le nomination sono segrete. Amaurys vota Filippo perché c’è antipatia reciproca. Bianca vota Rosa perché al momento della prima prova si è presa una lasagna intera e se l’è mangiata in disparte. Nadia Rinaldi sceglie Rosa per lo scontro del cocco e perché con Monte, Filippo e Paola hanno formato un gruppetto a parte (con tanto di collana identificativa tipo marchio sul bestiame, vedessi mai dovessero perdersi di vista in due metri quadrati di sabbia e granchi). La Rinaldi sottolinea di aver fatto da mamma a Rosa, ma al momento della nomination, ovviamente, diventa concorrente. Franco dice: “Il pennarello non funziona”. Era semplicemente chiuso. Nomina Francesca perché “non ce la fa, non ce la fa”. E’ il turno di Craig Warwick che nomina Cecilia perché “è egoista quando mangia. Pensa a se stessa e mai agli altri”. Giucas Casella arriva in postazione: “Che devo fare?”, manda al televoto Francesca perché sviene, sta male, deve andare via: “Gliel’ho pure chiesto, ci fai o ci sei?”. Scena turca per bruciare la pergamena, la infila dappertutto tranne che nel fornetto. Anche Nino nomina la Cipriani: “Per divertirmi ho trovato il rimpiazzo Franco. E’ genuino al 100%, non ci si crede che sia così terra, terra. Vuole che gli spieghi l’Odissea così la racconta alla moglie che dice che è gnurante”.

I peggiori fanno le nomination palesi. La Cipriani vota Franco: “Perché non mi ha portato sull’isola del meor. Sono stata male, mi è stato vicino e poi quando mi poteva far stare meglio non mi ha scelto. Era falso come tutti gli altri. Nessuno di loro ci ha fatto una bella figura. Mi aspettavo un minimo di tatto e umanità”. Filippo nomina Nadia: “Avrei scelto Alessia perché non mi ha portato con sé ma è immune, allora vado sulla mia seconda scelta: Nadia”. Rosa manda al voto Nadia per la lite proprio come ha fatto la Rinaldi che stranamente si stupisce e rivela: “E pensare che quando sei stata male ti ho fatto un clistere!!”. De Martino: “Bene, d’ora in poi possiamo andare solo a migliorare”, la Venier: “Non sapevo che ci fossero sull’isola”. Monte, Jonathan, Paola e Marco votano la Rinaldi perché è una facinorosa, si lamenta e non è produttiva. In pratica il gruppetto si è messo d’accordo su Nadia. Cecilia nomina Franco perché è arrivato per ultimo. Ovviamente è bravo, buono, grande persona, ma lo manda al televoto. Alessia Mancini da leader manda al televoto: Rosa Perrotta. A rischio eliminazione: Nadia Rinaldi, Rosa e Francesca Cipriani.

Una domanda lambicca il cervello: ma tutta questa gente che va ai reality deve per forza dire dopo 5 giorni “ti prego, dimmi che a casa stanno tutti bene”. Non è che sono andati sull’isola quando era in corso la guerra dei mondi e i rettiliani stavano per invaderci. Finisce mezz'ora prima dell'altra volta. Per fortuna.