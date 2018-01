Al quinto giorno dell'Isola dei Famosi la "vendetta" di Francesco Monte (cornuto e mazziato dalla ex Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip) è servita. Tra l'ex tronista e Paola Di Benedetto naufragati in Honduras è scoccato il bacio. Sotto le coperte e un tetto di palme, il leader della settimana si è lasciato andare a un bacio prolungato e passionale con l’ex madre natura di "Ciao Darwin". Appena, la bella isolana si è accorta delle telecamere ha preso la coperta e coperto entrambi. La mattina dopo, mentre bevevano, Paola ha scherzato con lieve imbarazzo: “Chissà perché mi sento un po' osservata”. Più tardi, in confessionale Francesco Monte ha detto: "È una ragazza che mi piace, ci stiamo conoscendo e più la conosco più mi piace non solo fisicamente". Il bacio fa seguito a una notte trascorsa insieme a Villa La Palma, prima di sbarcare effettivamente sull'isola.