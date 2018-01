In crisi sull'Isola dei Famosi, Chiara Nasti abbandona il reality

E’ ufficiale: Chiara Nasti si è arresa e ha abbandonato il reality di Canale5 dopo nemmeno una settimana. Dopo le anticipazioni del settimanale “Spy”, arriva la conferma anche dal profilo ufficiale Facebook del programma condotto da Alessia Marcuzzi. La naufraga ha preferito ritirarsi e tornare alle comodità del proprio focolare dopo 5 giorni davvero difficili sull’isola a causa delle avverse condizioni meteo. Chiara Nasti, la fashion blogger, ha ceduto ritenendo insopportabili le condizioni dell’isola del peggiore. La ventenne napoletana ha pianto ripetutamente sotto il diluvio senza tregua e si è lamentata per i vestiti bagnati, la fame, i dolori a schiena e gola e la lontananza dal fidanzato Ugo Abbamonte. Non è riuscita a superare lo scoglio della prima settimana nonostante il bel rapporto che aveva costruito con Giucas Casella, suo padre putativo e la giovane età che l’avrebbero dovuta rendere più forte fisicamente dei concorrenti più adulti come Nino Formicola e Giucas Casella che stanno dimostrando una tempra non indifferente. E pensare che la Nasti aveva fatto di tutto pur di approdare a Cayos Cochinos.