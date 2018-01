L'inviato Stefano De Martino svela le "tresche" sull'Isola dei Famosi

L'inviato dell'Isola dei Famosi, Stefano De Martino, si è collegato dall'Honduras con lo studio di "Verissimo" ed ha rivelato le due coppie nascenti. Una conferma di quanto si era intuito in questi primi giorni molto difficili a causa delle condizioni meteo.

Dopo aver promesso che sarà più duro con i naufraghi, Stefano De Martino ha svelato le prime simpatie nate fra i concorrenti: "C'è qualcosa nell'aria. Ci sono due situazioni un po' particolari e - annuncia - sono sicuro che nel corso della prossima settimana qualcosa si definirà meglio”. A Silvia Toffanin e a Mara Venier dice: "Sapete con il maltempo, si sta stretti, vicini vicini sotto il telo. Le coppie sono Francesco Monte e Paola Di Benedetto e Filippo Nardi con Bianca Atzei. Ho visto dei movimenti, degli sguardi. Vedremo come evolverà". Sia Monte, sia la Di Benedetto sono single da poco e prima di partire per l'Isola dei Famosi avevano dichiarato al settimanale "Spy" che erano pronti a innamorarsi. Meno prevedibile la coppia Nardi-Atzei con la cantante molto coccolato dal gruppo dell'Isola del Mejor.

C'è anche un triangolo ed è quello dell'Isola del Pejor i cui naufraghi sono veramente stremati (la produzione ha concesso loro un telo date le avverse condizioni meteo). Giucas Casella ha adottato la fashion blogger Chiara Nasti: “Sei bellissima, assomigli a Ursula Andress, sei la figlia che non ho” e si trova a suo agio anche con Francesca Cipriani. Esuberante, ma non maliziosa. I tre sembrano molto in sintonia.

La Nasti alterna stati d’animo. Piange per il freddo e la pioggia e ride appena esce il sole, sua una battuta infelice su Alessia Mancini: “Questo non è un serpente, Eva, questo è uno scorfano non vedi che è uguale ad Alessia? Ragazzi venite, c’è Alessia!”. Che brutta caduta di stile per una fashion blogger.