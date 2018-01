C’è una concorrente dell’Isola dei Famosi che sta catalizzando le antipatie del gruppo: Alessia Mancini. L'ex velina si comporta come una maestra: educazione, rispetto, ordine e disciplina. Ma il suo modo di fare è già inviso a Chiara Nasti, Eva Henger, Cecilia Capriotti e in ultimo Rosa Perrotta. Tutte ritengono che sia falsa.

L'ex tronista di "Uomini e Donne" ne ha parlato con Marco Ferri affranto dalla nomination: "La lite con Nadia non mi è piaciuta perché è stata fatta di proposito. E non mi è piaciuto nemmeno l’intervento di Alessia, rompe le palle su ogni cosa, il giorno prima ha rotto perché tutti rispettassero le regole, ha dettato cosa fare, ha trovato da ridire sull’atteggiamento di Nadia e poi interviene in quel modo? È una falsa, falsa. Lei non aveva detto: guarda io ho un pezzo più piccolo di te e non mi lamento anzi ringrazio chi mi apre il cocco, lei voleva proprio dire: tu hai un pezzo più grande, il mio è molto più piccolo. E invece l'ha rigirata in quel modo. È una bugiarda".

Rosa ritorna anche sulla Rinaldi: "È madre di figli, è una cafona, una cafona, non si deve permettere di mettermi le mani addosso e gliel'ho detto. Ha fatto una pessima figura a comportarsi così con una ragazza che potrebbe essere sua figlia. Io preferisco persone come te, Francesco, Paola, siete trasparenti, limpidi, loro sono vecchie volpi e fanno queste scene davanti alle telecamere perché sanno come funziona. Io questi giochetti bassi bassi non li faccio, non mi interessano. Anzi se non ci fossero state le telecamere, le avrei messo io le mani addosso".

Marco Ferri le dà ragione: "Pure io sono rimasto male per quello che mi ha fatto Eva, il giorno prima mi sorride, mi chiede come sto e poi tira fuori una motivazione falsa. Io non ho mai detto che lei era nella suite. A me piacciono le persone schiette". La napoletana concorda: "Hai ragione tu, eri quello più facile da attaccare, eri l’anello debole. Mi dispiace se esci perché ti dai da fare, hai energia positiva, sei leale".