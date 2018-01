L'Isola dei Famosi è un litigio continuo, sull’isola del migliore come sull’isola del peggiore. Dopo il duro faccia a faccia tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, complice la pioggia insistente, la fame e il freddo, si è consumato un battibecco epico tra Eva Henger e Cecilia Capriotti.

I naufraghi sull'Isola del Peggiore sono allo stremo. Chiara Nasti piange a più riprese: “Così è avvilente, non abbiamo chiuso occhio, facciamoci dare almeno un telo, io ho un mal di schiena terribile, come si fa a dormire con l’acqua che ti scorre addosso”. Craig Warwick replica: “L’Isola non è un hotel a 5 stelle, lo sapevamo”. E Nino Formicola: “Più che altro è una rottura di balle o facciamo il gioco dei mimi o ti suicidi”.

Già provati dopo 3 giorni di Isola, è scoppiata una lite che resterà nella storia della 13esima edizione. La colpa, come sempre, è del cibo. Eva Henger, fino a ieri, confortata dal gruppo per la nomination, ha accusato Cecilia Capriotti, la radical chic fuori luogo: “Hai mangiato più cocco di tutti”. Tutto parte perché Eva Henger stabilisce che d’ora in poi saranno fatte le porzioni uguali per tutte: “Cecilia tu vai lì e lo prendi senza chiedere, non è la prima volta e così ora ho detto dividiamo allo stesso modo così da non fare polemiche”, la Capriotti: “Eva non ci ho fatto caso, sì ho preso un pezzo di cocco in più stamane, scusate”, “Eh ma non è solo stamane, lo fai sempre e si lamentano anche gli altri”, la Capriotti replica: “Eva adesso mi stai stancando però, è da ieri che ti rivolgi male per le porzioni. Io non prendo, me le danno e non sto a verificare chi ha preso di più o chi non ha preso. Ieri quando c’era la scatoletta e abbiamo diviso hai guardato quanti piselli avevo preso e io ti ho detto: stai tranquilla che hai preso più piselli te che io. Con me hai chiuso”. Mentre tutti si defilano, la Henger insiste: “Un po’ tutti mi avete detto che lei prende porzioni più grandi, vi ho detto non ditelo a me, ma a lei altrimenti passo per la cattiva. Se questo dà dei problemi, non mi riguarda. E’ l’unica contraria alle porzioni”, Amaurys chiosa: “Non siamo a Forum, chiarite tra voi due e basta”.

La frase sui piselli è a libera interpretazione considerando che le scatoline di verdure sono finite. Era una frecciatina (infida) sul passato a luci rosse della Henger? Entrambe hanno all'attivo già una lite: la Capriotti con Alessia Mancini per il fumo in bagno, la Henger con Francesco Monte per la nomination: "Cecilia ha fatto bene a fargli le corna". Lunedì si aggiungerà al gruppo Elena Morali e un altro concorrente fantasma. Avranno il compito di sottrarre il cibo ai naufraghi. Se ne vedranno delle brutte.