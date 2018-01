L'Isola dei Famosi è iniziata da poco ma le alleanze sono già chiare e la divisione dei naufraghi in "isola del Peor" e "isola del Meor" non ha fatto altro che delineare meglio le fazioni.

Sull’Isola del peggiore, Chiara Nasti ed Eva Henger rimuginano sulla nomination di Francesco Monte. La Nasti ha le idee precise: “Su Marco (Ferri, ndr) hanno avuto tutti la stessa sensazione, stava tutto il giorno a “spararsi la posa” e a guardarsi allo specchio. Francesco è falsissimo. Non mi piace proprio”. Il sensitivo Craig Warwick non è d’accordo su Ferri: “È un ragazzo molto intelligente”. Eva Henger, in nomination, è velenosissima: “Dice che con me non ha interagito, è un bugiardo. Mi ha fatto un sacco di complimenti sulla mia persona, ha detto una bugia quando ha sostenuto che non avevamo parlato. E’ falso e a casa devono sapere che razza di persona è”. Pure Cecilia Capriotti non lo apprezza: “Certo non è stato un gentiluomo ma vivitela serena perché non esci, Eva Henger è conosciuta, l’altro chi è? Monte è troppo costruito, arriva la telecamera e inizia a parlarti. Fa sguardo da figo numero uno e numero due, ma rilassati… però è un bravissimo ragazzo”.

In realtà, la Henger ha il dente avvelenato perché ha veramente paura di uscire: “Monte è un falso, sento che esco perché lui aveva pianificato tutto. Certo che il mio nome è conosciuto! Però sono sicura che sull’altra isola Francesco sta facendo propaganda al suo amico. Alle ragazzine che votano basta vedere il belloccio, non guardano la persona, non giudicano se sono una donna onesta e sincera. Invece lui ti parla appena arriva la telecamera”. A onor del vero, Monte pensa più a Paola Di Benedetto che a Marco Ferri e, finora, non ha sostenuto la causa del figlio del calciatore e non ha neppure infangato la Henger.

Intanto, sull’Isola del Peggiore, senza fuoco, si arrangiano a mangiare scatolette di verdura non cotte e un polpo crudo. Giucas Casella, di viso terribilmente somigliante al Grinch, regala spettacolo più o meno volontario. Bacia gli alberi, dà il nome del suo adorato cane a un piccolo cocco con gli occhietti e stuzzica Francesca Cipriani (“il tuo culone occupa tre posti) che recita il ruolo di oca una volta appannaggio di Paola Caruso.

Sull’Isola del Meor, la vita è un po’ più semplice. Siamo ancora nella prima fase, quella in cui si cede ancora il cibo. Poi seguirà quella delle porzioni fatte con il millimetro, quella dei litigi per chi ha mangiato un pezzetto in più, quella del “io ho trovato il cocco e io me lo mangio” e infine la fase: mangio di nascosto.

Per ora è tutto un abbracciarsi e pescare. Rosa Perrotta si confida con Bianca Atzei: “La nomination di Perez è stata una pugnalata. Mi ha detto che non dovevo prendermela perché sapeva che nessuno mi avrebbe votato e non voleva scegliere uno della sua isola. Ma se tutti facessero questo ragionamento, andrei dritta in nomination . Non mi è piaciuta nemmeno la nomination di Jonathan, non gli piaccio e va bene. Solo che io lo dico e lui no. Per Marco invece mi dispiace perché è diverso da come appare”. La Perrotta chiarisce con Jonathan ma sembra più una calma apparente che una vera pace. Alessia Mancini, sempre molto dubbiosa su cosa stia avvenendo sull’isola del peggiore, si è avvicinata a Jonathan e chiarisce con Marco Ferri la prima nomination dell’Isola dei Famosi: “Ti ho votato perché eri il meno forte” e lui: “Eva ha detto una bugia, non ero io che la prendevo in giro, non ho cercato lo scontro, ho cercato di essere gentile con tutti e alla fine mi hanno nominato”. Ecco, si è autodefinito un paraculo-paraguru.

Bianca Atzei si fa coccolare da Francesco Monte e civettuola dice: “Non pensavo fossi così alto, e quello: “Sei così bassa che potresti essere mia figlia. Ti facevo più alta, decisamente più alta”. Nel cuore del leader dell’Isola dei Famosi ha fatto breccia Paola Di Benedetto e gli autori spingono per questa vendetta catodica.