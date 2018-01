Isola dei Famosi, Chiara Nasti è già in crisi

Tre giorni di "Isola dei Famosi" e vuoi le difficoltà, vuoi l'età, Chiara Nasti è la concorrente del reality che si aggiudica il primo pianto di quest'edizione. La piccola del gruppo, piaggiata sull’isola del peor, sente molto la mancanza del fidanzato Ugo Abbamonte: "Non sono abituata a stare lontana da lui, stiamo sempre insieme e mi dispiace pure per Ugo perché so che sta peggio di me". Eva Henger e Cecilia Capriotti cercano di lenire la sua sofferenza: "Sei una guerriera, reagisci. È un momento di sconforto perché è stato il tuo compleanno e non c’era. Guarda Francesca e ridi". La giovane napoletana piange ancora per un po’ e alla fine si calma.