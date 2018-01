Il daytime dell’Isola dei Famosi svela quanta rabbia provi Eva Henger per la nomination del leader Francesco Monte. E’ solo il secondo giorno in Honduras ma la convivenza forzata e le difficoltà hanno già delineato le amicizie.

Isola del peor

Giucas Casella medita a braccia aperte sprezzante del sole che gli brucia la pelle, mentre Chiara Nasti esulta per il ritrovamento di un polipo. Lo catturano e quasi tutti (la Capriotti e la Cipriani si rifiutano) lo mangiano crudo perché non riescono ad accendere il fuoco. Per nutrirsi aprono una delle scatolette di verdure vinta durante la prova della prima sera.

Chiara Nasti e Eva Henger discutono della nomination, la piccola fashion blogger le dice: “Io voglio che resti, non è giusto, lui è troppo avvantaggiato da quello che è successo con Cecilia, fa pena al pubblico”, la Henger è ancora più arcigna: “Non lo voglio più vedere, ma chi ti conosce? La gente a casa dice povero, povero, gli hanno messo le corna in diretta, ma se l’è meritato! Comincio a capire perché Cecilia ha preferito un altro. Nessuno si spiega perché mi abbia nominato”. Intanto Giucas Casella ha trovato un cocco, lo ha chiamato Nina e ha sculacciato la Cipriani perché ha provato ad aprirlo. Il paragnosta ha una predilezione per la Nasti: “Vedo in lei la figlia che non ho avuto, non mangia, ma si deve nutrire”. La costringe a mangiare un pezzo di polipo che lei sputa.

Isola del meor

Sull’isola del migliore, Francesco Monte e Paola Di Benedetto parlano fitto e prendono il sole insieme, la Rinaldi aiuta la Cipriani a lavare le extension e Jonathan costruisce una canna da pesca. Tra lo stupore generale cattura un pesce. Non è Raz Degan ma evidentemente gli israeliani hanno un innato spirito di sopravvivenza. Nel frattempo Marco Ferri si dà da fare e Alessia Mancini semina il dubbio: “Mi sembra surreale che loro non abbiano niente, già noi si fa fatica ad aprire i cocchi con la lama del pattino e un coltello”. Benvenuti all'Isola dei Famosi.