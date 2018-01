Isola dei Famosi, secondo round. Nemmeno il tempo di metabolizzare i 18 concorrenti che il settimanale Nuovo TV, in edicola, rivela il nome di un’altra naufraga che si aggiungerà al gruppo della 13esima edizione del reality show. Si tratta di Elena Morali, promessa sposa di Gianluca Fubelli.

“Coccole e tenerezze in vista di una lunga e dura separazione, sembra metterci anima e cuore Elena Morali per rassicurare il fidanzato Scintilla, il comico e conduttore tv cui dirà presto di sì” inizia in questo modo l’articolo che annuncia lo sbarco dell’ex pupa, 28 anni, in Honduras. Quando? “A sorpresa, Elena arriverà il 29 gennaio, in occasione della seconda puntata del reality. Da subito sarà una concorrente a tutti gli effetti. Prospettiva che non ha fatto fare i salti di gioia al comico di Colorado, l’idea che la compagna sfoggi il fisico da urlo sotto lo sguardo dei compagni d’avventura è difficile da digerire”.

Anche perché sull’Isola dei Famosi c’è Francesco Monte, il cui abbandono da parte di Cecilia Rodriguez ha intenerito anche il cuore della bella Elena. Fubelli (con lei nelle foto esclusive di Nuovo Tv) sta già lavorando di fantasia: e se dovesse scoccare il colpo di fulmine? Ipotesi scongiurata a quanto pare perché il bel tarantino ha messo gli occhi e pure tatuaggi ambigui sul braccio dell’ex Madre Natura, Paola Di Benedetto (nell’ordine: una chiave, un remo e un’ancora, ndr).

La Morali ha sfiorato l’Isola dei Famosi già nel 2017 quando perse al televoto contro Giulia Calcaterra e Desiree Popper. Questa è la volta buona anche perché riabbraccerà una sua vecchia conoscenza: Francesca Cipriani con la quale ha fatto La Pupa e il Secchione, il ritorno e Colorado.

E al ritorno fiori d’arancio con Scintilla, ammesso e non concesso che all’ultimo momento non si spiaggi anche lui tra cocchi e paguri.