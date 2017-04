Isola dei famosi, Raz Degan finisce in ospedale e tra Malena e Susinna spunta il terzo incomodo

È iniziato il conto alla rovescia: in Honduras i naufraghi sono giunti all'ultima settimana della loro avventura. Sulle due isole gli Homo Sapiens e i Primitivi sono stanchi e muoiono di fame. Mentre Raz Degan finisce in ospedale per accertamenti medici dopo il morso dello scorpione, Malena e Simone decidono di "appartarsi" dal resto del gruppo con la scusa di un'escursione alla ricerca di cibo. Ma il piano della coppietta fallisce subito perché alla gita si aggrega, a sorpresa, anche Giulio Base. Raggiunta la sommità dell'Isola, da cui si gode lo splendido panorama dell'arcipelago di Cayos Cochinos, Giulio ammira il paesaggio e si autoproclama "King of the Island". La pornostar pugliese però, che sperava di trascorrere un po' di tempo da sola con il modello siciliano, è contrariata dalla presenza del regista. "Simone voleva stare un po' con me" si sfoga davanti alle telecamere. "Non capita mai un momento in cui siamo da soli. Anche stamattina, siamo andati a fare un'escursione ma non siamo riusciti a stare insieme". Dopo la liason con Moreno, la pornodiva non ha mai nascosto il suo interesse per il bel modello che secondo quanto riferito dalla stessa ricambierebbe in pieno.

Nel frattempo Raz torna fra i compagni dopo la visita del dottore. Il morso dello scorpione ha definitivamente cambiato il modello israeliano: il nuovo Raz è molto sofferente ma che cerca di regalare e regalarsi qualche sorriso in più per non pensare al male: "Ho dolore serio, che viene e va come un'onda - confessa - Quel pesce piccolino mi ha dato un'altra sfida da superare. Questo dito può essere o una crisi o un’opportunità di giocare un altro gioco. Manca poco e mi piacerebbe continuare a superare i limiti e non far sì che questo dito sia il mio limite finale". Poi al rientro dalla visita di controllo decide di fare uno scherzo ai suoi compagni e rivela di aver avuto l'autorizzazione a cacciare una delle iguane presenti sull'Isola. Spiega di essere un esperto di questi animali avendo vissuto in Amazzonia, e che i maschi di questa specie sono attratti dal sangue di chi proviene da terre sismiche, vulcaniche. Per farla breve: "Dipende da te Nunzia (Nancy Coppola ndr) io devo legarti all'albero e farti un piccolo taglio perché sono attratti dal sangue vulcanico, e tu sei di Napoli!".

Un tentativo di pesce d'aprile per poco non andato a buon fine. Ma Nancy non si lascia ingannare e sta al gioco dell'israeliano, che le dice: "Male non ti farà l'iguana, perché arriverà Simone col coltello e Giulio Base pregherà!". Ma nonostante i sorrisi e l'avvicinamento a Base e Susinna (inizialmente suoi acerrimi nemici) l'attrito con i compagni di avventura non è mai svanito: "Il dolore mi dà modo di fare una nuova esperienza - racconta l'attore israeliano in confessionale - Quella di provare a non far nulla". Ed ecco la frecciatina: "Magari riesco finalmente a legare con i miei compagni che non fanno nulla tutto il giorno".