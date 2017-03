Isola dei famosi 2017, Samantha de Grenet torna dal marito e Giulio Base è distrutto

"Statemi vicino, mi sento solo". Giulio Base cerca sponde. Si sente solo sull'Isola dei famosi. Ora che la sua amica del cuore, Samantha de Grenet, è uscita dal gioco, non si dà pace. Senza la showgirl romana si sente perso. La "regina" non c'è più e il "re" è solo. La coppia, soprannominata "Roma bene" da Rocco Siffredi, nella sua veloce sortita in Honduras, era lo zoccolo duro del gruppo. Mai un litigio, sempre insieme e d'accordo su tutto. I problemi sono arrivati quando il resto del gruppo ha iniziato ad avvicinarsi a Raz Degan. Così Giulio e Samantha sono rimasti isolati e sono andati, prima l'una e poi l'altro, in nomination. E contro Raz nessuno può nulla. E' lui l'uomo forte, il vero protagonista. Giulio, che da martedì scorso, cerca appigli con tutti, gliel'ha detto. "Tu sei il vincitore, e almeno se esco, sarà contro il vincitore assoluto". Degan pare gradire, sorride. L'ascia di guerra è sotterrata? In confessionale Raz sembra ben disposto. Al contrario di Simone Susinna che davanti a Base si mostra ben disposto, poi da solo davanti alle telecamere dice che non può dimenticare quello che gli hanno fatto Giulio e Samantha. Cosa sarà mai?

Intanto Nancy e Malena continuano a fare comunella si preoccupano di "includere" nel gruppo Giulio anche se comunque rimangono sulle loro. Gli scontri degli ultimi giorni con il "re" non possono essere cancellati. Il regista e attore cerca di prenderla bene. Di viversi quella che potrebbe essere la sua ultima settimana sull'Isola (è in nomination con la "roccia" Degan) come meglio può. Nonostante le forze manchino (è il naufrago che ha perso più chili da quando è arrivato in Honduras, ben 16). E il pensiero a Roma e a Samantha che è tornata dal marito ("Ho voglia di fare l'amore con Luca", ha detto prima di uscire dal gioco) fiacca ancora di più. Ma a questo punto, a pochi giorni dalla finale, crollare non si può.