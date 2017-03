Isola dei famosi 2017, Samantha de Grenet esce: "Voglio fare l'amore con mio marito". Giulio Base e Raz Degan in nomination

Parla al telefono con la sorella Ilaria, abbraccia il papà sull'Isola dei famosi e poi esce. E' stata una puntata piena di colpi di scena per Samantha de Grenet, eliminata dal televoto. La naufraga ha avuto poi la possibilità di rientrare in gioco, come già accaduto a Moreno e a Eva Grimaldi, ma ha deciso di tornare definitivamente a casa. "Voglio rivedere mio figlio Brando e fare l'amore con mio marito Luca", ha spiegato Samantha. E Alessia Marcuzzi non riesce a farle cambiare idea. Ora in nomination ci sono Giulio Base e Raz Degan. E, a meno di un miracolo, a uscire non sarà sicuramente l'attore israeliano, ma Giulio avrà la possibilità di restare nell'Isola dei primitivi con Moreno ed Eva e, se deciderà di non uscire, potrà giocarsi la finale.

Raz ha vinto. Un Degan sorridentissimo ha salutato la de Grenet, la "regina", come lui stesso l'ha soprannominata. Detronizzata dalle strategie dell'israeliano, che è il beniamino del pubblico a casa e che ha ipotecato seriamente la sua vincita.

Allo specchio. Ai naufraghi è stata data la possibilità di guardarsi per la prima volta da quando sono in Honduras. Malena si guarda stupita e contenta: ha perso 5 kg e controlla il lato B "patrimonio degli italiani". Il più provato risulta Giulio Base: ha perso ben 14 chili e si vede. Raz ne ha persi 6, Samantha 8 ("Ma che figata!"). Nancy, che sembra la meno provata, in verità ne ha persi 9 e sprizza gioia.

Le nomination. Nancy Coppola vota Raz Degan, e Raz vota anche Malena. Giulio nomina Malena, Raz vuole che esca Nancy. Anche se Malena dice che ognuno ormai gioca per sé, è evidente che dietro le nomination c'è una sapiente regia. Il più votato è Raz Degan. Alla fine Simone Susinna, che è il leader della settimana, vota per Giulio Base. Così in nomination questa settimana finiscono Raz e Giulio. Per la felicità di Degan che, dopo aver eliminato il primo dei suoi nemici superstiti sull'Isola (Samantha), ora si appresta a far fuori anche l'altro, Giulio.