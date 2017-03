Stanchi, affamati e sempre più in "guerra" fra loro. Sull'Isola dei Famosi i naufraghi non ce la fanno più, il gruppo di amici si è sfasciato e, ormai, è tutti contro tutti. Contro Samantha De Grenet si è consumata la rivolta e, adesso, la showgirl sembra in esilio. Raz Degan adesso si gode il momento e non perde occasione per provocare gli altri concorrenti, primo fra tutti Giulio Base. È un continuo: fischietta, canticchia, ridacchia. "È perfido nelle sue battute, cerca la rissa" si sfoga l'attore davanti alle telecamere.

La dimostrazione del clima teso sull'isola degli homo sapiens la dà chiaramente Simone Susinna che, durante la prova ricompensa, si impegna per vincere e divorare tutto quello che c'è: mangia solo lui. Pure l'inviato Stefano Bettarini lo riprende: "Lascia qualcosa ai tuoi compagni" gli dice. Poi ci pensa Nancy a redarguirlo mentre lui si giustifica: "È un gioco". "No - ribatte lei - è un reality dove esce fuori il vero carattere delle persone". Ma ormai Simone fa coppia fissa con Raz e il passatempo preferito della nuova "coppia di amici" è quella di criticare e litigare con il resto del gruppo

Per Samantha è scattato il conto alla rovescia: è giù di corda e non vede l'ora di andare via dall'Honduras: "Sono felice di tornare da mio marito e mio figlio - sottolinea - Lui invece se esce sarà un po' meno felice". Naturalmente ce l'ha con l'attore israeliano che la provoca in continuazione mentre la paragona all'attrice della "Famiglia Adams". A far tornare il sorriso ai naufraghi, per un attimo, è il cocco che Malena e Nancy Coppola regalano a ogni compagno dopo la ricca "spesa" sulla spiaggia.