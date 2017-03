L'Isola dei famosi, finale il 12 aprile. Simone Susinna si allea con Raz Deegan e litiga con Malena

Sempre più affamati e stanchi i naufraghi sconvolgono gli equilibri sull'Isola dei famosi praticamente ogni ora. La prova ricompensa, stavolta, ha mischiato le carte ancora di più. Perché Malena aveva chiesto a Simone Susinna di poter gareggiare a coppia uomo-donna. Ma lui non ne ha voluto sapere ed è partito subito in coppia con Raz Degan. Così la pornostar pugliese ha partecipato alla prova con Samantha de Grenet mentre Giulio Base ha fatto coppia con Nancy Coppola. Naturalmente Simone e Raz hanno vinto la sfida e hanno potuto mangiare le cotolette di pollo sotto gli occhi degli altri naufraghi imbufaliti. Malena se l'è legata al dito e ora i rapporti sono tesi.

Samantha si riavvicina. L'unica certezza di questa Isola è il legame forte tra la de Grenet e Giulio Base. Qualunque cosa accada loro non litigano mai. Samantha, non si sa se per nostalgia di chiacchiere tra donne, cerca di ricostruire un filo con Nancy Coppola e Malena, ma loro nonostante la nuova freddezza con Simone Susinna, rimangono sulle loro. Perché quello che si è rotto non si può più aggiustare, dice la pornostar.

Raz sta a guardare Degan, al solito, gongola. Più gli altri litigano, più lui sta a guardare e sorride. In più questa settimana non rischia neanche di uscire. In nomination ci sono Giulio, Malena e Samantha. E sarà un televoto molto combattuto perché nessuno dei tre è particolarmente forte.

L'Isola si allunga e cambia giorno. Dal lunedì al martedì (per non scontrarsi con il fortissimo Montalbano) e dal martedì al mercoledì (perché la Champions League richiama moltissimi telespettatori). Così, mentre la finale slitta di una settimana, e andrà in onda mercoledì 12 aprile, saranno trasmesse regolarmente di martedì le ultime puntate (prima della finale): il 28 marzo e il 4 aprile.