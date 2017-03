Isola dei famosi 2017, Eva Grimaldi resta in gara con Moreno. Nominati Samatha de Grenet, Malena e Giulio Base

Eva Grimaldi esce dall'Isola dei famosi ma resta sull'Isola dei primitivi e va a fare compagnia a Moreno. Simone Susinna e Raz Degan tornano quindi in gara, grazie al televoto. I due, sempre più vicini durante l'ultima settimana, hanno rivoluzionato gli equilibri all'interno del gruppo. Così, quella che Rocco Siffredi ha soprannominato la "Roma bene", ossia Giulio Base e Samantha de Grenet, si ritrovano in minoranza. Dall'altra parte Raz, Nancy Coppola (che ha ricevuto la visita sull'Isola del marito Carmine) Malena (che ha incontrato la madre, arrivata in Honduras per riabbracciarla) e Simone. E quando Raz Degan e Nancy Coppola si sfidano nella prova leader della settimana e a vincere è Raz, i giochi ormai sembrano fatti.

Le nomination. Giulio Base vota Malena, Simone Susinna nomina Giulio, Samantha vuole far uscire dal gioco Malena, Malena vota Giulio, Nancy dà il suo voto a Giulio. I nominati quindi sono: Giulio Base e Malena. La palla passa a Raz Degan, il leader della settimana. L'attore israeliano decide che ad andare al televoto sarà anche Samantha de Grenet.