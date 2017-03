Musica, foto e divertimento, Paola Barale dopo l'incontro con Raz Degan sull'Isola dei famosi non lascia più l'Honduras

Musica e divertimento. E set fotografici. Paola Barale non va più via dall'Isola dei famosi. E' rimasta in Honduras per realizzare servizi fotografici. Perché ok l'amore senza fine con Raz Degan, ma il reality di Canale 5, che l'ha vista solo come ospite perché ex fidanzata storica dell'attore israeliano, ha portato rinnovata notorietà e compensi sostanziosi anche per lei. Si parla di cifre astronomiche, c'è chi dice addirittura che la showgirl abbia incassato 100 mila euro dalla produzione per sbarcare sull'Isola dei famosi. E, visto che c'era, eccola sui set che la vedono protagonista per la copertina delle riviste patinate.

#felicidad la mañana en #honduras Honduras @barbaraalesini Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 17 Mar 2017 alle ore 07:40 PDT

La Barale, dopo la fine del suo rapporto con Degan, durato 13 anni, con tutto il clamore del caso, era poi sparita dalla circolazione. La scelta di Raz di partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi, ha chiamato in causa anche lei. Perché quest'anno, soprattutto dopo l'uscita di Massimo Ceccherini, c'era poco da divertirsi o ad interessarsi alla vita dell'Isola. Vedremo se, il prossimo martedi, dato che c'è, la Barale non rientrerà sull'Isola oppure si farà vedere in studio con la Marcuzzi. E, soprattutto, quali colpi di scena arriveranno per gli altri naufraghi. Questa settimana in nomination ci sono proprio Raz Degan, Simone Susinna ed Eva Grimaldi.