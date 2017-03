Isola dei famosi 2017, Simone Susinna fa flop con Malena. Paola Barale e Raz innamorati persi

Non c'è niente da fare: l'Isola dei famosi e il sesso sono come il giorno e la notte. Questa edizione del reality, almeno fino ad oggi, ha fatto segnare ben pochi colpi di scena. L'unica che si è data da fare, neanche a dirlo, è la pornostar Malena. Dopo i baci "innocenti" a Moreno (che ora se ne sta solo soletto sull'Isola Primitiva all'insaputa di tutto il resto del gruppo), ora le attenzioni della pugliese sono tutte per Simone Susinna. Il modello siciliano, libero dalla "stretta" di Giulia Calcaterra, dorme sempre con Malena e qualcosa, in verità, è successa. Secondo quello che rivela il settimanale "Chi", i due hanno fatto l'amore. O, almeno, hanno provato a farlo. Perché secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, Simone avrebbe fatto flop: "Nella notte dì sabato 11 marzo, tra i naufraghi in Honduras - si legge sul rotocalco rosa - il clima si è surriscaldato. Si è consumato (a metà) un rapporto tra la pornostar e il modello Simone Susinna". Il tutto sarebbe avvenuto lontano dalle telecamere. "Ma l'esplosione di virilità di Susinna - spiega ancora Chi, forse per mancanza di zuccheri e forze, è mancata proprio sul più bello. E Malena lo ha riempito di carezze".

Per due giovani alle prese con la passione, ce ne sono altri due (alla soglia dei cinquanta) che ormai hanno raggiunto la pace dei sensi. Paola Barale, sbarcata a sorpresa in Honduras martedì sera, ha passato la notte con il suo ex (con 13 anni di rapporto amoroso alle spalle). Raz Degan è al settimo cielo "Amore sistemo tutto io", "Amore stai attenta alle conchiglie, non camminare scalza", "Amore adesso ti faccio un castello, penso a tutto io, tranquilla. Averti qua sull'Isola è un sogno". E Paola: "Con lui mi sento al sicuro, protetta e coccolata". Verrebbe da dire: "Ma perché questi due si sono lasciati?". La Barale spiega ancora: "Raz è l'amore più grande della mia vita, lo è e lo sarà per sempre. E' un amore che è andato oltre, si è trasformato". L'attore israeliano confessa di non avere avuto nessuna dopo di lei: "L'amore e il rispetto sono rimasti". Possibile che, come Raz, ha detto, abbia rinunciato ai piaceri del sesso a 48 anni? Valli a capire questi attori... L'Italia che sta davanti alla Tv, a seguire le vicende dei naufraghi, tifa per loro. Alessia Marcuzzi è pronta a fare da Cupido. Magari Raz e Paola tornano insieme e sarà tutto merito dell'Isola dei famosi.