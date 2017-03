Isola dei famosi 2017, Moreno esce ma rientra in gara. In nomination Raz Degan, Simone Susinna ed Eva Grimaldi

Moreno esce dall'Isola dei famosi. Anzi, no. Il pubblico da casa decide che tra Simone Susinna, Raz Degan e Moreno, deve andare via dall'Honduras il rapper. Ma la produzione dà un'altra possibilità a Moreno: può restare in gioco se decide di trasferirsi, da solo, sull'Isola Primitiva. E lui accetta. Gli altri naufraghi, come già successo nelle edizioni precedenti dell'Isola, non lo sanno.

Le nuove nomination. Simone Susinna vota Raz Degan. Eva Grimaldi scrive il nome di Simone Susinna. Nancy Coppola nomina ancora una volta Raz Degan. Anche Malena vuole che esca dal reality Raz. E Degan, invece, nomina Giulio Base. Quest'ultimo vota Simone Susinna. I nominati sono quindi: Raz Degan e Simone Susinna. Samantha de Grenet, che è la leader della settimana decide che il terzo ad andare in nomination è: Eva Grimaldi.

Dulcis in fundo la sorpresa per Simone, il fratello resterà una notte sull'Isola assieme ai naufraghi.