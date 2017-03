Isola dei famosi 2017: Malena e Simone dormono insieme, Moreno si mette in mezzo

Non c'è niente da fare: Moreno non ci sta. Non vuole accettare che Malena, sull'Isola dei famosi, abbia occhi solo per Simone Susinna. A nulla sono serviti i tentativi di riavvicinamento. La pornostar pugliese oramai fa "coppia" con il modello siciliano. E il rapper, poverino, non sa più cosa inventarsi. E l'altra notte ha superato se stesso. A raccontare quello che è successo è proprio Malena, oramai esasperata. Parla con Nancy Coppola e Samantha de Grenet: "Stavamo dormendo (lei e Simone ndr) e Moreno si è messo in mezzo. Ti rendi conto?". Nancy e e Samantha scuotono la testa: senza dignità!.

Amore filiale. Intanto Moreno ha creato un legame speciale con Eva Grimaldi. Tra le braccia materne dell'attrice trova conforto. E lei: "Sei il figlio che non ho mai avuto". Poi scoppia a piangere. E' un fiume in piena. Lui la consola e le dice che è una donna meravigliosa e sensibile.

Il momento dello sconforto. Malena fa un brutto sogno: si sveglia e piange. Perché ha sognato sua madre. "Il fatto che stia male per la mia scelta (fare la pornostar ndr) pesa molto. Io non ho la famiglia bella. Un padre e una madre che stanno insieme. Qui mi avete accettato tutti per quella che sono ma io sono stata emarginata dalla famiglia e da una parte della società. Non è bello. Il pensiero di tornare a casa a combattere mi ha mandato giù di morale". Poi a Nancy: "Tu sei la cosa più bella dell'Isola".

Rocco torna a casa. Siffredi può tornare a casa (non prima d'aver rivisto la sua amata Playa Desnuda). Ma intanto ha già seminato la diffidenza (se ancora ce ne fosse stato il bisogno) nel gruppo. Fin dal primo momento ha preso le difese di Raz Degan puntando il dito contro quella che lui chiama "Roma bene": Giulio Base e soprattutto Samantha de Grenet con la quale ha il confronto finale. "Tu sei una grande stratega - dice Rocco a Samantha - sei la giocatrice principale sull'Isola". Lei non ci sta: "Questo ruolo che mi stai dando non mi appartiene". In uno dei molti momenti a due, Raz Degan chiede al porno divo: "Come vedi la gerarchia qui sull'Isola?". "Comanda Samantha", dice Siffredi. "Sono tutte pecore, tutti falsi", aggiunge Raz imitando gli altri naufraghi. Poi diventa triste quando scopre che Rocco deve tornare a casa. "Con lui sfuggivo da questo inferno", dice sconsolato. Comunque Siffredi se ne va con un monito del suo amico Raz: "Basta fare quei film". Chissà che non segua il consiglio del guru israeliano.