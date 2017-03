Paola Barale è arrivata sull'Isola dei famosi 2017. Tutti in attesa dell'incontro con Raz Degan

Paola Barale è arrivata sull'Isola dei famosi. Pronta all'incontro con il suo ex fidanzato Raz Degan. Da anni lontana dalle telecamere la showgirl è rispuntata in Tv perché l'attore israeliano, con il quale ha fatto coppia per tredici anni, sta partecipando al reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. E proprio Alessia l'ha voluta in diretta per parlare con Raz, popolarissimo tra gli affezionati dell'Isola, molto meno tra i naufraghi che non sopportano i suoi modi da "dittatore". E' apparso subito chiaro che tra la Barale e Degan esiste ancora un legame fortissimo, tanto da spingere la Marcuzzi alla proposta provocatoria: "Parti per l'Isola e vai dal tuo Raz". Paola non se l'è fatto ripetere due volte ed eccola già sull'Isola a quindici giorni dalla proposta.

Buon #weekend a tutti.. il mio è' cominciato così.. non male direi #somewhere #lostinparadise Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 11 Mar 2017 alle ore 00:41 PST

Paola sarà pronta a riprendersi il suo ex? O è solo un sussulto di rinnovata voglia di popolarità? Lo scopriremo durante la puntata dell'Isola di martedì. Durante la quale, tra l'altro, Degan è in nomination assieme a Moreno e Simone Susinna.

Chi uscirà? Il più accreditato ad abbandonare il reality è il rapper. Raz è infatti molto amato dal pubblico a casa, mentre il modello siciliano, è in fase di avvicinamento della pornostar Malena. Dopo che ha abbandonato l'Honduras Massimo Ceccherini, ci sono pochi colpi di scena in questa edizione del reality dei naufraghi. Nessuna storia d'amore eclatante, solo qualche bacio tra Malena e Moreno. Ma la pornostar si è subito ricreduta e, nonostante il rapper le stia provando tutte per riconquistarla, lei non sopporta la sua presenza. Sarebbe interessante, quindi, vedere come va a finire, non solo tra Paola e Raz, ma anche tra Malena e Simone.

Rocco Siffredi torna a casa. Il pornodivo, dopo aver provato invano a far riavvicinare al gruppo Raz Degan, sempre più convinto a condurre un reality tutto in solitaria (ma potrebbe ora dividere la sua tenda proprio con l'ex fidanzata), con ogni probabilità se ne tornerà a casa. Nel frattempo, con il suo chiacchierare di qua e di là, è riuscito a dividere ancora di più il gruppo, seminando i dubbi sulla sincerità di tutti. Con il risultato che ora da una parte ci sono Giulio Base e Samantha de Grenet, dall'altra Moreno, Malena, Simone e Nancy Coppola. Così adesso, per la legge dei grandi numeri, rischiano seriamente la nomination i due "romani" (Giulio e Samantha).